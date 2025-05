Skok na banki. Quercus TFI dobił targu z Franklinem Templetonem

W ramach umowy Quercus TFI połączy się z polską spółką Templeton Asset Management.

Reklama

Łatwiejsze rozmowy z bankami

Globalna firma inwestycyjna Franklin Templeton nabędzie 0,7 mln akcji Quercus TFI w ramach połączenia, a ponadto Franklin Templeton nabędzie za gotówkę 4 mln akcji spółki po cenie 10 zł za akcję i zwiększy udział w spółce do 9,0 proc. (4,7 mln akcji). Franklin Templeton zobowiązał się także nie brać udziału w skupie akcji własnych w 2026 r., co pozwoli na zwiększenie zaangażowania do blisko 10 proc. Transakcja wymaga zgody walnego zgromadzenia oraz UOKiK, a jej zamknięcie jest oczekiwane w IV kwartale tego roku.

Analitycy oceniają ją pozytywnie. – Franklin Templeton Poland jest relatywnie małym TFI w Polsce z aktywami pod zarządzaniem – wg IZFiA – na poziomie 187 mln zł na koniec marca 2025 r. Quercus zaoferował 0,7 mln akcji za spółkę, która posiada 7 mln gotówki i ekwiwalentów na bilansie – wskazał Michał Fidelus, analityk BM Pekao. – Zakładamy, że samo przejęcie nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki Quercus TFI w krótkim terminie. Quercus pozyskał jednak jako akcjonariusza globalną instytucję z branży zarządzania aktywami, co – w naszym przekonaniu – może potencjalnie wspierać pozycję negocjacyjną spółki w rozmowach z bankowymi sieciami dystrybucji – tłumaczy Fidelus.

Czytaj więcej Fundusze inwestycyjne Mniejszym TFI zaczynają coraz bardziej sprzyjać wiatry Quercus TFI chwali się coraz lepszą współpracą z bankami, ogłasza kolejny skup akcji, a Skarbiec TFI dopina transakcję akwizycji biura maklerskiego. Ale w oczach inwestorów zyskuje głównie ten pierwszy.

Podobne nadzieje ma prezes Quercus TFI. – Zakładamy, że jest to pierwszy etap naszej strategicznej współpracy z Franklinem Templetonem, głównie w obszarze produktowym i sprzedażowym. Mamy nadzieję na umocnienie pozycji rynkowej i zdynamizowanie rozwoju w przyszłości, w szczególności dzięki dalszemu rozwojowi relacji z największymi polskimi bankami w segmencie klientów private banking – komentuje Sebastian Buczek.