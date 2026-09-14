Humanoidalne roboty wchodzą do fabryk

Do przemysłu motoryzacyjnego zaczyna wkraczać nowa generacja robotów. I nie chodzi o tradycyjne roboty przemysłowe, które są podstawowym elementem produkcji samochodów od dekad: przenoszą elementy, spawają, składają korpus auta z precyzją liczoną w ułamkach milimetra. Są jednak zamocowane na miejscu, a ich czynności ogranicza jasno określony zestaw zadań. Teraz nadchodzi czas humanoidów, wnoszących dodatkowe możliwości usprawnienia pracy. Ich największym atutem jest zdolność do wykonywania powtarzalnych zadań lub czynności wymagających od ludzi pracy z dużym wysiłkiem w niewygodnych pozycjach.