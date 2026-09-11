Gdański koncern energetyczny potwierdził nam informację, że w trakcie rozruchu Elektrowni CCGT Grudziądz doszło do awaryjnego wyłączenia bloku. Spółka podkreśla, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Do usterki miało dojść kilka dni temu. Podczas rozruchu zadziałały systemy zabezpieczenia.

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Rozruch Elektrowni CCGT Grudziądz wstrzymany przez awarię

Jak informuje nas Energa, obecnie trwają czynności diagnostyczne, które pozwolą ocenić czas niezbędny do przywrócenia pracy bloku. – Rozruch Elektrowni CCGT Grudziądz będzie kontynuowany po ponownym uruchomieniu bloku – zapewnia koncern.

Kiedy to się stanie? Obecnie trwa diagnozowanie zdarzenia. Na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych terminach.

Czym jest elektrownia w Grudziądzu?

Blok gazowo-parowy CCGT (ang. combined cycle gas turbine) w Grudziądzu zasilany będzie gazem ziemnym wysokometanowym.

Generalnym Wykonawcą bloku jest konsorcjum firm: Siemens Energy Global GmbH & Co KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. Moc instalacji to 560 MW. Zaawansowanie prac przekracza 90 proc., a inwestycja miała być gotowa do końca roku. Obok ma powstać tożsamy blok.