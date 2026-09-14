Diagnostyka w kanale spadkowym

Foto: Parkiet

Od roku notowania akcji przedstawiciela branży medycznej poruszają się w szerokim kanale spadkowym. Fala wzrostowa z II kwartału podniosła wycenę od dolnej do górnej granicy, a od miesiąca na rynku utrzymuje się presja podaży. Pierwsza fala zniżek sprowadziła kurs poniżej średniej z 50 i 200 sesji, a druga – wywołana w piątek publikacją wyników – doprowadziła cenę do 155 zł. Wzrosło ryzyko cyklicznego ruchu do dolnej granicy kanału. Obecnie znajduje się ona przy 130 zł. Najbliższym oporem pozostają wspomniane średnie (aktualnie przy 170 zł).

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Inter Cars znów zatrzymany na oporze

Foto: Parkiet

Kurs akcji dystrybutora części samochodowych porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Na początku sierpnia hossa zatrzymała się na 1000 zł i od tego momentu cena buduje układ korekty. Ma ona postać wąskiej konsolidacji. W minionym tygodniu cena podeszła ponownie pod 1000 zł, ale ponownie poziom okazał się silnym oporem. Kurs wyraźnie zawrócił, w czwartek przebił średnią z 50 sesji, a w piątek testował 905 zł. Korekta nabrała rozpędu. Kolejne potencjalne wsparcia wyznaczają poprzednie szczyty i dołki, a więc jest to strefa 830–760 zł.

Gaming Factory pogłębia dołek bessy

Foto: Parkiet

Producent gier jest w wąskim gronie spółek, które od początku 2024 r. w ogóle nie korzystają z hossy na warszawskim parkiecie. Cena akcji spada. Bessa zaczęła się z okolicy 15,5 zł. Od kiedy kurs zszedł poniżej 200-sesyjnej średniej, czyli umownej granicy hossy, od tego momentu presja podaży nie ustaje. W tym roku wszystkie korekty wzrostowe zatrzymywały się na 50-sesyjnej średniej. W wakacje notowania poruszały się horyzontalnie, ale też do tej średniej nie dotarły. W minionym tygodniu podaż miała znów przewagę i cena wyznaczyła nowy dołek bessy 4,24 zł.

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