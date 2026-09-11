EBC nie zakończył jeszcze zacieśniania polityki pieniężnej

Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest prognozowany szczytowy poziom stopy depozytowej EBC i kiedy możemy się go spodziewać.

Dlaczego inflacja bazowa pozostaje kluczowym wyzwaniem i jak długo utrzyma się powyżej celu banku.

Jakie czynniki wzmacniają odporność gospodarczą strefy euro w obliczu wyższych stóp procentowych.

Co „jastrzębia postawa” Europejskiego Banku Centralnego oznacza dla dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

EBC dokonał powszechnie oczekiwanej podwyżki stóp procentowych o 25 pb, podnosząc stopę depozytową do 2,50 proc. Poziom ten odpowiada górnej granicy szacowanego przez EBC przedziału stopy neutralnej. Decyzja zapadła jednomyślnie.

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Czytaj więcej Gospodarka światowa EBC podniósł stopy procentowe do 2,5 proc. Europejski Bank Centralny zagłosował za podniesieniem swojej kluczowej stopy depozytowej o 25 punktów bazowych, z 2,25 do 2,5 proc., co było powsze...

Marco Valli, szef analiz makroekonomicznych, główny ekonomista europejski UniCredit podkreśla, że kluczowym przesłaniem posiedzenia była wszechobecna jastrzębia postawa. Chociaż EBC powstrzymał się od udzielania jakichkolwiek wskazówek dotyczących przyszłości, trzymając się podejścia uzależnionego od danych i aktualizowanego na bieżąco, kilka aspektów jego komunikacji skłaniało się ku takiej ocenie.

Zagrożone prognozy inflacyjne EBC

Prognozy ekspertów wskazują na trwalszy szok inflacyjny niż wcześniej przewidywano, a ryzyko dla stabilności cen nadal ocenia się jako rosnące. Chociaż inflacja cen żywności była słabsza niż przewidywał EBC, a dynamika płac nie wykazuje żadnych istotnych wtórnych skutków szoku energetycznego, eksperci banku centralnego prognozują, że inflacja bazowa utrzyma się znacznie powyżej celu do pierwszej połowy 2027 roku, powracając do 2 proc. dopiero pod koniec przyszłego roku – co jest zasadniczo zgodne z naszą prognozą. W ujęciu rocznym EBC prognozuje, że inflacja wyniesie średnio 3,0 proc. w 2026 r., 2,5 proc. w 2027 r. i 2,1 proc. w 2028 r. Prognozowana ścieżka inflacji bazowej utrzymuje się powyżej 2 proc. w całym 2028 r., nie tylko w scenariuszu bazowym, ale również w bardziej korzystnym, w którym ceny energii spadają szybciej i bardziej znacząco niż obecnie się zakłada.– Należy zauważyć, że ceny energii wzrosły już powyżej poziomów założonych w prognozach EBC, co już teraz stwarza ryzyko dla prognoz inflacji banku centralnego– zauważa Valli.

EBC stał się bardziej konstruktywny w kwestii perspektyw wzrostu gospodarczego

Prognozy PKB zostały zrewidowane w górę, a powracającym tematem konferencji prasowej była odporność gospodarcza.– Zwiększone wydatki na infrastrukturę i obronę, silniejszy wkład inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją, utrzymujący się wzrost konsumpcji prywatnej oraz „solidny” rynek pracy wzmocniły przekonanie Rady Prezesów (GC), że gospodarka strefy euro jest w stanie wytrzymać wyższe ceny energii i wyższe stopy procentowe bez ponoszenia większych strat– stwierdza ekonomista UniCredit. Zaktualizowana prognoza PKB EBC przewiduje kwartalny wzrost na poziomie 0,3-0,4 proc. w całym 2028 r., co oznacza, że gospodarka strefy euro będzie się rozwijać w tempie zbliżonym do potencjału lub nieznacznie go przewyższającym w ciągu najbliższych dwóch i pół roku.

Christine Lagarde: „solidna” podwyżka w różnych scenariuszach

Prezes EBC powtarzała sformułowania użyte w czerwcu. Wzmacnia to jastrzębi przekaz ze spotkania, sugerując, że Rada Ekonomiczna nie postrzega dzisiejszej podwyżki jako podwyżki w ramach zarządzania ryzykiem. Taka interpretacja według Viallego wskazuje na wysoki stopień zaufania do uzasadnienia dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, podczas gdy decyzja w ramach zarządzania ryzykiem wydaje się bardziej odpowiednia na koniec cyklu zacieśniania, kiedy decydenci mogą zdecydować się na wykupienie pewnego rodzaju ubezpieczenia od ryzyka utrzymującej się inflacji.

Ekonomista dodaje, że Lagarde zbagatelizowała znaczenie stóp procentowych w górnej granicy szacunków przedziału neutralnego, podkreślając, że poziom stopy neutralnej jest z natury niepewny i zmienia się w czasie. Naszym zdaniem, ta uwaga obniża poprzeczkę dla Rady Nadzorczej (GC) w zakresie podniesienia stóp procentowych do (nieznacznie) restrykcyjnego poziomu, jeśli będzie to uzasadnione.

Rada GC wydaje się stosunkowo spokojna w kwestii niedawnego wzrostu rentowności obligacji

Lagarde podkreśliła, że wyższe rentowności są w dużej mierze zjawiskiem globalnym, odzwierciedlającym dynamikę podaży i popytu oraz zwiększone zapotrzebowanie na finansowanie związane z większymi wydatkami inwestycyjnymi. Ponieważ część zwiększonego popytu na finansowanie jest związana z inwestycjami produkcyjnymi, zwłaszcza w infrastrukturę i technologie, EBC nie uważa obecnie wyższych rentowności za powód do obaw.

EBC nie zakończył jeszcze zacieśniania polityki pieniężnej

– O ile ceny energii nie ulegną szybkiej i znaczącej korekcie lub aktywność gospodarcza nie znajdzie się pod znaczącą presją, funkcja reakcji EBC wyraźnie wskaże na kolejną podwyżkę stóp procentowych, najprawdopodobniej przed końcem roku. W związku z tym nadal spodziewamy się ostatniej podwyżki o 25 pb w grudniu, co podniosłoby stopę depozytową do 2,75 proc.– podsumowuje Marco Vialli.