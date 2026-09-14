Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 14.09.2026
Dane NBP o bilansie płatniczym w lipcu; ostatnia szansa na dywidendę od MOL; z Japonii produkcja przemysłowa w lipcu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
14.09.2026 03:42
Publikacja:
14.09.2026 03:00
Foto: AdobeStock
Kraj
-
MOL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 317,58 forintów dywidendy na papier; wypłata 25 września
-
INTROL – NWZA w sprawie wypłaty 0,14 zł dywidendy na akcję z kapitału rezerwowego
-
LARQ – ostatni dzień przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 2,29 zł w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę i Wise Ventures
-
IZOBLOK – dzień wykupu akcji po 40 zł przez BEWI Poland
-
EKOBOX – wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0.06 zł na akcję
-
MBF GROUP – NWZA w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej i rozszerzenia zakresu działalności spółki
-
VOLARIA AI – NWZA w sprawie zmiany uchwały o emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej oraz dokonania zmian w składzie rady nadzorczej
-
SYGNIS – wprowadzenie do obrotu na NewConnect 5 203 333 akcji serii F1
-
INKASO WEC – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 4 zł na zaproszenie spółki
-
NBP – bilans płatniczy w lipcu
Świat
-
Japonia – produkcja przemysłowa w lipcu