Kraj

  • MOL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 317,58 forintów dywidendy na papier; wypłata 25 września
  • INTROL – NWZA w sprawie wypłaty 0,14 zł dywidendy na akcję z kapitału rezerwowego
  • LARQ – ostatni dzień przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji po 2,29 zł w wezwaniu ogłoszonym przez spółkę i Wise Ventures
  • IZOBLOK – dzień wykupu akcji po 40 zł przez BEWI Poland
  • EKOBOX – wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0.06 zł na akcję
  • MBF GROUP – NWZA w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej i rozszerzenia zakresu działalności spółki
  • VOLARIA AI – NWZA w sprawie zmiany uchwały o emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej oraz dokonania zmian w składzie rady nadzorczej
  • SYGNIS – wprowadzenie do obrotu na NewConnect 5 203 333 akcji serii F1
  • INKASO WEC – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 4 zł na zaproszenie spółki
  • NBP – bilans płatniczy w lipcu

Świat

  • Japonia – produkcja przemysłowa w lipcu