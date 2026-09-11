Zysk netto Banku Pocztowego w I półroczu 2026 roku wyniósł 65,2 mln zł i był niższy o 35,3 mln zł w porównaniu do I półrocza 2025 roku. Istotny wpływ na spadek wyniku miały obniżki stóp procentowych NBP dokonane w 2025 r. oraz marcu tego roku, a także podwyżka stawki CIT dla banków, która od stycznia 2026 r. wzrosła z 19 proc. do 30 proc. Dochody z działalności operacyjnej wyniosły 268,6 mln zł (-7,2 proc. r/r). Wynik z tytułu odsetek osiągnął 249,5 mln zł, spadając lekko o 4 proc. r/r, a wynik z tytułu prowizji wyniósł 18,9 mln zł.

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Na koniec czerwca suma bilansowa Banku Pocztowego wyniosła 11,35 mld zł i była o niespełna 0,3 proc. niższa niż na koniec ubiegłego roku. Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA netto) wyniósł 1,16 proc. wobec 1,89 proc. na koniec 2025 roku, o czym zdecydował spadek wyniku netto przy stabilnym w porównaniu do stanu na koniec 2025 roku poziomie aktywów.

– Bank Pocztowy wypracował w I półroczu 2026 roku dobre wyniki finansowe, w niektórych obszarach przekraczające pierwotne założenia. Należy podkreślić, że podobnie jak w całym sektorze bankowym, nasze wyniki odzwierciedlają wpływ zmieniających się stóp procentowych oraz wzrostu podatku CIT. Jednocześnie z optymizmem patrzę w przyszłość. Jestem przekonany, że realne jest dalsze zwiększanie dynamiki i efektywności współpracy w ramach Grupy Poczta Polska. Dostarczając unikalne korzyści naszym klientom oraz zachowując dyscyplinę w zarządzaniu ryzykiem budujemy trwałą wartość dla naszych akcjonariuszy – mówi Jędrzej Marciniak, wiceprezes Banku Pocztowego, kierujący pracami zarządu.

Boom na kredyty gotówkowe

W I połowie roku wolumen sprzedaży kredytów gotówkowych wzrósł rok do roku o 54,0 proc., tj. o 231,8 mln zł. Łączna wartość kredytów i pożyczek zwiększyła się o 3,8 proc., do 3 785,6 mln zł na koniec czerwca, a ich udział w aktywach ogółem wzrósł do 33,4 proc.

Kluczowym czynnikiem wzrostu sprzedaży było wdrożenie nowego, w pełni zautomatyzowanego procesu kredytowego dla kredytów gotówkowych w ramach projektu Gepard, który skrócił czas decyzji kredytowej i uprościł ścieżkę klienta w całej sieci sprzedaży banku.

Na koniec czerwca 2026 r. na rachunkach i lokatach klienci indywidualni ulokowali łącznie 7 824 mln zł, co oznacza wzrost w ciągu pół roku o 428 mln zł. Z usług Banku Pocztowego korzystało 601 tys. klientów indywidualnych.

Bank Pocztowy od wielu kwartałów konsekwentnie efektywnie zarządza ryzykami działalności, co przekłada się na stały wzrost bezpieczeństwa i stabilności instytucji. W obszarze adekwatności kapitałowej osiąga jedną z najwyższych na rynku pozycji, ze wskaźnikiem Tier1 wynoszącym na koniec czerwca 35,1 proc.

Na koniec I półrocza udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości (NPL) w portfelu kredytowym wyniósł 5,3 proc. wobec 5,5 proc. na koniec 2025 r. Potwierdzeniem poprawiającej się jakości portfela jest również wyraźny spadek kosztów odpisów na straty kredytowe (w I połowie 2026 r. były one niższe o 60,1 proc. r/r) oraz poziom kosztów ryzyka (CoR) wynoszący 0,06 proc.

Bank kontynuował inwestycje w rozwój oferty produktowej i technologii

Kluczowym z nich z perspektywy wzrostu sprzedaży pozostaje Gepard – nowy, w pełni zautomatyzowany proces kredytowy dla kredytów gotówkowych, wdrożony produkcyjnie w całej sieci sprzedaży.

W ramach projektu „Pocztowy w chmurze” Bank migrował kluczowe systemy na platformę AWS, co zwiększa elastyczność, bezpieczeństwo i tempo wdrażania nowych funkcjonalności. Bank wdrożył też pierwsze narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, w szczególności wspierające pracę konsultantów w call center.

Bank wprowadził nowy, znacznie prostszy proces aktywacji aplikacji mobilnej Pocztowy korzystając między innymi z rozwiązania mObywatel, którego używa już ponad 12 milionów Polaków. To kolejne udogodnienie wdrożone przez Bank z myślą o klientach – tym razem skracające drogę do rozpoczęcia korzystania z bankowości mobilnej i uniezależniające ją od wcześniejszego logowania do bankowości internetowej.

Dotychczas, aby aktywować aplikację, nowy klient musiał przejść przez kilka powiązanych ze sobą etapów – najpierw zalogować się do bankowości internetowej Pocztowy24 i ustawić hasło, następnie pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store, a na końcu aktywować ją właśnie tymi danymi do logowania. Cały proces zajmował do 5 minut i wymagał przejścia przez 11 ekranów oraz odebrania aż czterech wiadomości SMS.

W nowym procesie aplikację „Pocztowy” będzie można aktywować bez posiadania bankowości internetowej.