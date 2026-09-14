Digital Network wraca do bicia rekordów

Foto: Parkiet

Kurs akcji przedstawiciela branży reklamy cyfrowej porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W wakacje cena weszła w fazę korekty, która zakończyła się na początku września na wsparciu w postaci średniej z 50 sesji. Ostatni tydzień przyniósł silne zwyżki. Kurs odrobił straty po korekcie i ustanowił nowy rekord 376 zł. Powrotowi na ścieżkę hossy sprzyjała publikacja wstępnych wyników za I półrocze. Przychody wyniosły 103,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 189 proc. Zysk operacyjny wzrósł o 151 proc., a netto o 57 proc. Wspomniana średnia pozostaje najbliższym wsparciem (obecnie 302 zł).

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Unimot po raz pierwszy przekracza 200 zł

Foto: Parkiet

Kurs akcji paliwowej spółki porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W minionym tygodniu rósł w porywach do 205 zł. Po raz pierwszy w historii notowania naruszyły okrągły poziom 200 zł. Pomagały w tym pozytywne informacje ze spółki. Poinformowała, że rozpoczęła w sierpniu dostawy paliwa dla linii lotniczej Norwegian Air Shuttle. Ponadto Unimot zwiększa zaangażowanie w sektorze obrony. Jego spółka zależna PZL Sędziszów będzie produkować silnik turboodrzutowy AI-04G, opracowany przez ukraińskie biuro Ivchenko Progress. Najbliższym wsparciem jest 50-sesyjna średnia (obecnie 174 zł).

Newag testuje granice hossy

Foto: Parkiet

Od lutego kurs akcji producenta lokomotyw jest w fazie korekty długoterminowego trendu wzrostowego. Zniżka zaczęła się z 130 zł, a aktualny dołek to 85 zł. Ten ostatni został osiągnięty pod koniec lipca i od tego momentu cena próbuje odrabiać straty. Kurs przebił już średnią 50-sesyjną, a w minionym tygodniu testował 200-sesyjną przy okrągłym poziomie 100 zł. Ostatnim zwyżkom sprzyjała informacja, że Newag otrzymał od PKP IC dodatkowe zamówienie na 32 lokomotywy. Jest ono warte blisko 945 mln zł. Pułap 100 zł pozostaje najbliższym oporem, a wsparciem jest okolica 90 zł.

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