Informacja o podpisaniu w tej sprawie listu intencyjnego zachęciła inwestorów do zakupów akcji Vigo. Wkrótce po jej publikacji kurs poszybował w górę o ponad 6 proc. przy bardzo wysokim obrocie, choć w dalszej części handlu popyt nieco osłabł.

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Foto: Parkiet

Giełdowy producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych zamierza podjąć współpracę ze spółkami wchodzącymi w skład Polskiego Pierścienia Amunicyjnego, tworzącymi konsorcjum przemysłowe skupiające polskie firmy sektora obronnego w celu rozwoju i zwiększania krajowych zdolności w zakresie produkcji oraz dostaw amunicji wielkokalibrowej oraz innych rodzajów uzbrojenia. Partnerstwo ma na celu rozwój nowoczesnych technologii dla sektora obronnego. Współpraca obejmie m.in. obszar precyzyjnej i inteligentnej amunicji artyleryjskiej oraz rozwój systemów optoelektronicznych stosowanych w dronach. Vigo oraz Polski Pierścień Amunicyjny przeanalizują możliwość wykorzystania sensorów i detektorów przy budowie i automatyzacji nowoczesnych fabryk wielkokalibrowej amunicji artyleryjskiej. Celem jest podniesienie jakości, bezpieczeństwa oraz efektywności procesów wytwórczych. Kolejny obszar potencjalnej współpracy między Vigo a Polskim Pierścieniem Amunicyjnym dotyczy projektów badawczo-rozwojowych w zakresie systemów ochrony pojazdów i obiektów oraz systemów detekcji chemicznej. Projekty te mają charakter dual-use, co oznacza, że opracowywane technologie znajdą zastosowanie nie tylko w wojsku, ale także w ochronie infrastruktury krytycznej, monitoringu pożarowym oraz systemach przeciwdronowych. – Rekordowe zamówienia w ramach programu SAFE generują olbrzymie zapotrzebowanie na nasze technologie, stanowiące krytyczny komponent nowoczesnych systemów obronnych. Partnerstwo z Polskim Pierścieniem Amunicyjnym otwiera przed nami perspektywiczny obszar zastosowań dla naszych detektorów i matryc podczerwieni: inteligentną amunicję precyzyjną oraz systemy rozpoznania i obserwacji dla dronów. Naszą ambicją jest dostarczanie polskiej armii rozwiązań na światowym poziomie, produkowanych w całości w kraju, co realnie wzmacnia naszą suwerenność technologiczną i bezpieczeństwo państwa – podkreśla Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics.

Vigo coraz mocniej wchodzi w sektor obronny, który zgłasza duże zapotrzebowanie na opracowaną przez spółkę technologię. W lipcu pozyskała z emisji akcji ok. 63 mln zł, na sfinansowanie kluczowej inwestycji – uruchomienia produkcji matryc podczerwieni, które obok projektów amunicyjnych będą kluczowym elementem systemów wizyjnych w najnowocześniejszych pojazdach polskiej armii. Spółka wskazuje na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju komponenty, wchodzące w skład nowoczesnych systemów obronnych Wojska Polskiego. Plany Vigo przewidują zwiększenie mocy produkcyjnych i docelowo osiągnięcie zdolności na poziomie ok. 500 matryc podczerwieni rocznie.