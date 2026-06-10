Łukasz Jakubowski, TFI PZU
Zdecydowanie tak. Mamy do czynienia z wydarzeniem absolutnie wyjątkowym. To największe IPO w historii rynku kapitałowego od czasu Saudi Aramco. Sama wartość oferty, szacowana na około 75 miliardów dolarów, robi ogromne wrażenie nie tylko na inwestorach, ale również na bankierach inwestycyjnych czy analitykach. Natomiast moim zdaniem jeszcze ciekawsze od samej wielkości oferty są wszystkie wątki związane z działalnością spółki. Mówimy o firmie, która z jednej strony jest liderem w sektorze kosmicznym, z drugiej coraz mocniej pozycjonuje się jako gracz związany ze sztuczną inteligencją. Do tego dochodzą bardzo ambitne plany rozwoju, ogromne oczekiwania inwestorów, ale również szereg ryzyk, na które zwracają uwagę analitycy.
To prawda. Często żartujemy na rynku, że Excel przyjmie wszystko, ale w tym przypadku nawet on ma pewien problem. Przy cenie emisyjnej wynoszącej około 135 dolarów za akcję wycena całej spółki sięga mniej więcej 1,75 biliona dolarów. Tymczasem przychody SpaceX za ostatni rok wyniosły około 18,6 miliarda dolarów. Jeżeli przeliczymy to na podstawowe wskaźniki, otrzymujemy relację ceny do przychodów przekraczającą 90 razy. I warto podkreślić, że mówimy tutaj o przychodach, a nie o zyskach. To są poziomy, które nawet na tle najbardziej dynamicznych spółek technologicznych wyglądają bardzo agresywnie. Oczywiście rynek nie wycenia tutaj tego, czym SpaceX jest dzisiaj. Rynek wycenia przede wszystkim to, czym SpaceX może stać się za pięć, dziesięć czy piętnaście lat.
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W dużej mierze tak. Co więcej, jest to jednocześnie obszar budzący największe emocje i kontrowersje. Aby dobrze zrozumieć obecną strukturę spółki, warto spojrzeć na nią przez pryzmat trzech głównych segmentów działalności. Pierwszy segment to tradycyjny biznes kosmiczny, czyli wynoszenie rakiet i ładunków na orbitę. To działalność, z którą SpaceX był kojarzony od początku i która doprowadziła firmę do obecnej pozycji rynkowej.
Drugi segment to Starlink. I tutaj warto podkreślić bardzo ważną rzecz: obecnie jest to jedyny segment generujący stabilne i trwałe dodatnie przepływy pieniężne. To właśnie Starlink w największym stopniu finansuje rozwój całej grupy. Natomiast trzeci segment to obszar związany ze sztuczną inteligencją i aktywami przejętymi wraz z platformą X. Obejmuje on zarówno rozwój modeli AI, jak i budowę infrastruktury centrów danych. I właśnie tutaj pojawia się najwięcej pytań. Inwestorzy zastanawiają się, czy nie dojdzie do sytuacji, w której gotówka generowana przez Starlink będzie masowo transferowana do biznesu AI, który na razie pozostaje znacznie mniej konkurencyjny niż rozwiązania oferowane przez Amazon, Microsoft czy Google.
W przypadku SpaceX skala tych oczekiwań jest po prostu wyjątkowo duża. Podstawowy scenariusz inwestycyjny zakłada, że firmie uda się skutecznie wdrożyć Starship do regularnej działalności komercyjnej. Jeżeli ten program zakończy się sukcesem, ekonomika wynoszenia ładunków na orbitę zmieni się w sposób fundamentalny. Już dziś SpaceX jest praktycznie monopolistą w zakresie wynoszenia masy na niską orbitę okołoziemską. Firma odpowiada za około 80 proc. globalnych wyniesień. Jeżeli Starship osiągnie zakładane parametry operacyjne, przewaga konkurencyjna SpaceX może jeszcze bardziej się zwiększyć.
W materiałach dla inwestorów Elon Musk pokazuje trzy ogromne obszary wzrostu. Pierwszy to rynek kosmiczny wyceniany na około 370 miliardów dolarów. Drugi to szeroko rozumiany rynek komunikacji satelitarnej, obejmujący zarówno internet szerokopasmowy, jak i usługi mobilne. Tutaj mówimy o wartości około 3–3,5 biliona dolarów. Największy jest jednak rynek związany ze sztuczną inteligencją oraz centrami danych. Według szacunków przedstawianych przez SpaceX jego potencjał przekracza 24 biliony dolarów. To właśnie ten trzeci obszar odpowiada za znaczną część dzisiejszej wyceny spółki.
To rzeczywiście jeden z najbardziej ambitnych projektów. Z jednej strony SpaceX posiada coś, czego nie ma praktycznie nikt inny – zdolność do taniego wynoszenia bardzo dużych ładunków w przestrzeń kosmiczną. Z drugiej strony istnieją fundamentalne ograniczenia wynikające z fizyki. Największym problemem nie jest samo wyniesienie centrum danych na orbitę. Znacznie większym wyzwaniem jest jego chłodzenie. Na Ziemi centra danych oddają ciepło poprzez konwekcję. W przestrzeni kosmicznej nie ma jednak atmosfery, która umożliwiałaby taki proces. W rezultacie pozostaje jedynie radiacja, która jest zdecydowanie mniej efektywną metodą odprowadzania energii cieplnej. To oznacza konieczność budowy ogromnych struktur radiacyjnych i całkowicie nowych systemów zarządzania temperaturą. Dlatego projekt jest fascynujący, ale jednocześnie niezwykle trudny technicznie.
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Gdybym miał podsumować naszą rozmowę jednym zdaniem, powiedziałbym tak: SpaceX to bardzo dobra, ciekawa, działająca na bardzo ciekawym rynku. To firma, którą zdecydowanie warto obserwować. Nie oznacza to jednak automatycznie, że jest to dobra inwestycja w krótkim terminie. Skala oczekiwań i poziom wyceny są ogromne, a ryzyk również nie brakuje.
Przy tak dużym udziale inwestorów indywidualnych, ogromnym zainteresowaniu medialnym i rozwiniętym rynku instrumentów pochodnych w Stanach Zjednoczonych nie podejmuję się żadnych prognoz. W przypadku debiutu SpaceX naprawdę może wydarzyć się wszystko.
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