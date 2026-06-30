Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności w odpowiedzi na rosnący popyt na zaawansowane instrumenty optyczne, realizację coraz większej liczby projektów konstelacyjnych oraz wejście w segment teleskopów VHR (Very-High Resolution), obszar Data-as-a-Service, a także związany z defence i dual-use.

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"Wielkość oferty na poziomie 76,4 mln zł to wyraźny sygnał, że zbudowane przez nas w ostatnich latach fundamenty zostały docenione przez rynek, a bieżące perspektywy rozwoju przekonały kolejnych długoterminowych inwestorów instytucjonalnych. To pierwsza oferta spółki na głównym rynku GPW, dlatego bardzo nas cieszy duże zainteresowanie ze strony licznych przedstawicieli TFI" - powiedział prezes Jędrzej Kowalewski, cytowany w komunikacie.

Według niego, pozyskane przez spółkę środki w wysokości 60,6 mln zł brutto są istotnym wsparciem nie tylko dla dalszej transformacji Scanway w seryjnego dostawcę ładunków optycznych dla globalnego sektora New Space, ale również w zakresie otwierania nowych wertykałów dla długoterminowego wzrostu - produktów VHR, w tym teleskopów wykorzystujących technologię adaptive optics zdolnych do obrazowania na poziomie 0,5 metra na piksel czy budowania nowego, istotnego i znacznie bardziej marżowego strumienia przychodów w obszarze Data-as-a-Service.

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"Wyniki tych działań zaczną być widoczne przede wszystkim w horyzoncie wykraczającym poza bieżącą strategię, ale jeżeli chcemy być gotowi do zawierania kontraktów na teleskopy VHR o wartości od 5 do nawet 20 mln euro, to konieczne inwestycje musimy rozpocząć już dziś" - dodał Kowalewski.

Spółka, we współpracy z istotnym akcjonariuszem - Jędrzej Kowalewski Fundacja Rodzinna (JKFR) - przeprowadza pozyskanie dodatkowego finansowania i transakcję w taki sposób, aby umożliwić inwestorom nabycie akcji istniejących spółki, wprowadzonych już do obrotu na rynku głównym GPW. W ramach tej transakcji, istotny akcjonariusz spółki, JKFR, sprzeda 255 000 istniejących akcji, Podgórscy Fundacja Rodzinna 6 000 istniejących akcji i Michał Zięba 2 500 istniejących akcji, w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB). Środki uzyskane ze sprzedaży 209 000 istniejących akcji zostaną w całości przeznaczone na objęcie akcji nowej emisji (serii J) przez JKFR. Wpływy ze sprzedaży pozostałych akcji, w liczbie 54 500 sprzedawanych akcji, stanowią środki własne ww. akcjonariuszy. Zgodnie z zawartą umową inwestycyjną pomiędzy JKFR, a spółką, cena akcji w planowanej emisji serii J będzie równa cenie sprzedaży akcji sprzedawanych ustalonej w ramach przeprowadzonego ABB, wyjaśniono.

Scanway specjalizuje się w łańcuchu danych optycznych obejmującym: akwizycję, przetwarzanie, analitykę oraz predykcję zdarzeń na ich podstawie. W segmencie Space, firma dostarcza zarówno rozwiązania hardwarowe (instrumenty optyczne, np. teleskopy, kamery), jak i analitykę do obrazowania. W segmencie Industry, oferuje rozwiązania (produkty) oparte na przetwarzaniu danych obrazowych, w tym kompletne systemy do kontroli jakości. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2023 r., przeszła na rynek główny GPW w 2026 r.