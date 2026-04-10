Notowania Scanwaya poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Od czasu debiutu na NewConnect (2023 r.) akcje podrożały o 767 proc. Z kolei od niedawnej przeprowadzki na rynek główny (27 marca 2026 r.) o 22 proc. Dziś notowania idą w górę o ponad 9 proc. i obecnie mają rekordową wartość ponad 390 zł.

Reklama Reklama

Ile warte są akcje spółki Scanway

Po dzisiejszej sesji zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna portfeli indeksów, w wyniku której Scanway zostanie włączony do indeksów sWIG80, sWIG80TR oraz WIG140. Udział spółki w indeksach będzie odpowiadał pakietowi 1 232 000 akcji. Dodatkowo akcje Scanwaya zostaną uwzględnione w indeksach szerokiego rynku WIG oraz WIG-Poland.

To konsekwencja debiutu spółki na głównym GPW oraz spełnienia kryteriów dotyczących wartości akcji w wolnym obrocie w dniu pierwszego notowania (co najmniej 1,25 proc. wartości kapitalizacji portfela sWIG80 na sesji w tym dniu).

– Wejście Scanway do indeksów sWIG80, sWIG80TR oraz WIG traktujemy jako istotną konsekwencję naszego debiutu na głównym rynku GPW oraz rosnącego zainteresowania spółką ze strony inwestorów. Obecność w indeksach zwiększa naszą widoczność na rynku kapitałowym, wspiera płynność obrotu akcjami i sprzyja wzrostowi rozpoznawalności wśród inwestorów instytucjonalnych. Cieszy nas, że włączenie do indeksów następuje w krótkim czasie po debiucie na głównym rynku GPW w wyniku zastosowania mechanizmu korekty nadzwyczajnej – komentuje Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya.

Jakie plany ma Scanway

Scanway jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą optycznych instrumentów do kosmosu oraz producentem oprogramowania umożliwiającego analizę pozyskanego obrazowania. Rozwija dwa obszary biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu wytwórczego (systemy wizji maszynowej).

W tym roku Scanway będzie rozliczać kolejne kamienie milowe. Obecnie realizuje łącznie 27 instrumentów optycznych na różnych etapach produkcji dla konstelacji satelitarnych.

Spółka zatrudnia prawie sto osób. W trakcie czterech kwartałów 2025 r. odnotowała 24,3 mln zł przychodów (+94 proc. rok do roku) oraz 2,2 mln zł EBITDA (wzrost o 1,9 mln zł). Portfel zamówień wzrósł o 215 proc. do 54 mln zł. Celem strategii na lata 2026–2028 jest wejście do grona największych europejskich integratorów ładunków optycznych.

Spółce sprzyja perspektywiczny rynek. Globalna branża kosmiczna rocznie rośnie o 9 proc. i do 2035 r. sięgnie 1,8 bln dolarów – wynika z raportu Agencji Rozwoju Przemysłu. W ostatnich latach widać rosnące zainteresowanie realizacją kontraktów kosmicznych, co jest m.in. efektem sukcesywnego zwiększania krajowej subskrypcji do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W listopadzie 2025 r. Polska zadeklarowała składkę w wysokości 731 mln EUR (wzrost o 47 proc. względem poprzedniej, zwiększonej dodatkowo w 2023 roku), w tym 546 mln EUR na tzw. programy opcjonalne na lata 2026-2028.