Notowania Spyrosoftu podczas wtorkowej sesji tracą na wartości. Po południu kurs spada o prawie 5 proc. do 426 zł. Spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych. Zdecydowała, że pozyskanie inwestora strategicznego z rynku prywatnego jest wariantem bardziej atrakcyjnym w obecnym otoczeniu biznesowym niż planowany do tej pory debiut na giełdzie międzynarodowej.

Pozyskanie inwestora zaplanowane jest w horyzoncie najbliższych trzech lat, czyli w okresie realizacji ogłoszonej właśnie strategii. Zakłada ona specjalizację sektorową i dalszą dywersyfikację działalności. Grupa planuje rozwijać się organicznie i przez przejęcia. Zarząd podtrzymał plany finansowe na 2026 r., a cele na kolejny okres przedstawi w 2027 r.

Czy Spyrosoft zniknie z giełdy?

Pojawia się pytanie, czy fakt poszukiwania przez spółkę inwestora strategicznego oznacza plan wyjścia przez Spyrosoft z giełdy?

– W ramach zakończonego przeglądu opcji strategicznych doszliśmy do wniosku, że najkorzystniejszym rozwiązaniem w obecnym otoczeniu rynkowym, zarówno dla spółki, jak i jej akcjonariuszy, będzie pozyskanie w ciągu najbliższych trzech lat inwestora strategicznego. Takiego, który zapewni dalszy rozwój grupie i wsparcie w osiąganiu jej strategicznych celów. W zależności od scenariusza może to oznaczać, że taki inwestor będzie chciał wycofać spółkę z rynku publicznego – informuje prezes Spyrosoftu Konrad Weiske. Nie wiadomo jeszcze, czy pozyskanie pakietu kontrolnego przez inwestora prywatnego oznacza wyłącznie dokapitalizowanie spółki, czy też chęć sprzedaży akcji przez głównych właścicieli.

– W tym momencie za wcześnie na szczegóły. Ale na pewno będziemy rozważać jako zarząd różne opcje, analizując co jest najlepsze dla spółki, jak i akcjonariuszy. Z mojej perspektywy, jako udziałowca, mogę potwierdzić, że w takim procesie mogę rozważyć sprzedaż części akcji – mówi prezes. Deklaruje, że nie zamierza wycofać się ze spółki.

– Nie mam takich planów. Pozyskując dla spółki inwestora strategicznego mogę rozważyć sprzedaż części posiadanych akcji. Moim zamiarem jest natomiast pozostanie w spółce. Jeżeli chodzi o szczegóły, to one będą przedmiotem negocjacji, jak będziemy prowadzić rozmowy z naszymi potencjalnymi partnerami – podsumowuje szef Spyrosoftu.

Jaka jest strategia grupy Spyrosoft?

Spółka zadebiutowała na NewConnect w lutym 2020 r. z kursem odniesienia wynoszącym 10 zł. W marcu 2022 r. przeniosła się na rynek główny. Akcje wtedy kosztowały 236 zł. W ostatnich miesiącach kurs oscyluje w okolicach 400-500 zł.

W ramach nowej strategii na lata 2026-2028 grupa Spyrosoft zamierza sfinalizować trwającą już transformację swojego modelu biznesowego: z wykonawcy oprogramowania i dostawcy specjalistów do zespołów projektowych klientów, staje się doradcą i integratorem technologii, który projektuje i wdraża rozwiązania informatyczne.

Grupa podtrzymuje cele finansowe na 2026 r. określone w dotychczasowej strategii, na lata 2022-2026, czyli wzrost przychodów o 25-35 proc. w tym okresie i marżę EBITDA w przedziale 11-14 proc. Plany na kolejny okres zostaną przedstawione w 2027 r. Zgodnie z ogłoszoną strategią, spółka planuje dokonać konsolidacji akcji spółek zależnych. Zostanie ona przeprowadzona na bazie wyników EBITDA za 2027 r. Dla większości firm zostanie ona przeprowadzona w 2028 r.

Spyrosoft chce oprzeć swój rozwój na sześciu filarach. Należą do nich m.in.: AI, utrzymanie wiodącej pozycji w segmencie rozwoju oprogramowania dla wybranych branż oraz rozwój własnych produktów.

– Tworzenie oprogramowania z pomocą agentów AI sprawia, że koszty tworzenia nowych rozwiązań spadają. To z kolei oznacza, że będzie więcej projektów, więcej klientów, a rola konsultingu AI i, szerzej, technologicznego, będzie rosła. Spyrosoft na ten trend szykował się już od dawna – twierdzi prezes.

Grupa zamierza również dalej rozwijać współpracę z sektorem publicznym. Już teraz kontrakt z brytyjskim nadawcą publicznym BBC stanowi zauważalną część przychodów grupy.