Zyski Cyfrowego Polsatu pod presją 5G i cen zielonej energii

Spadku przychodów i zysków w ostatnim kwartale 2025 r. spodziewają się po grupie kierowanej przez Piotra Żaka analitycy z biur maklerskich. Czy w 2026 r. uda jej się odwrócić i przeciwdziałać negatywnym trendom? Pewności co do tego nie ma.

Publikacja: 19.03.2026 06:00

Piotr Żak jest prezesem Cyfrowego Polsatu i ZE PAK. Gdy objął stery zapowiedział dbałość o wartość akcji.

Urszula Zielińska

Za niecały miesiąc – 16 kwietnia – Grupa Cyfrowy Polsat, o której głośno było w ubiegłym roku głównie za sprawą rodzinnego sporu o sukcesję, a którą kieruje obecnie Piotr Żak, młodszy syn założyciela Polsatu, pokaże wyniki finansowe za miniony rok.

Specjaliści z biur maklerskich ankietowani przez „Parkiet” podzielili się z nami prognozami wyników dla spółki w czwartym kwartale 2025 roku

Po zestawieniu średniej z wynikami grupy za trzy kwartały minionego roku widać, że cały miniony rok mógł wypaść nieco słabiej niż mówią oczekiwania opublikowaneprzez dział relacji inwestorskich Cyfrowego Polsatu w styczniu.

Zyski pod presją

Zastrzec musimy przy tym, że niektóre instytucje, tj. HSBC i ODDO BHF nie dzielą się z mediami swoimi przewidywaniami. Biura maklerskie, które są otwarte na kontakt z dziennikarzami spodziewają się, że w czwartym kwartale 2025 r. grupa, do której należy m.in. sieć komórkowa Plusa, platforma satelitarna Polsat Box oraz Telewizja Polsat, zanotowała spadek przychodów i zysków w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.

Czytaj więcej

Piotr Żak i Tobias Solorz
Technologie
Dzieci Zygmunta Solorza przejęły władzę w Cyfrowym Polsacie. Wielkie roszady

Skonsolidowane przychody Cyfrowego Polsatu mogły wynieść 3,73 mld zł (spadek o 2,5 proc. rok do roku), skorygowany wynik EBITDA 707 mln zł (spadek o prawie 10 proc. rok do roku), a wynik netto 51 mln zł (spadek o 62 proc.).

Narastająco po 12 miesiącach dałoby to 14,3 mld zł przychodu, 3,1 mld zł skorygowanej EBITDA, 1,4 mld zł zysku operacyjnego i 0,31 mld zł zysku netto.

Średnia prognoz biur opublikowana przez spółkę mówiła zaś, że wynik EBITDA wyniesie 3,17 mld zł, a zysk netto 0,43 mld zł.

Spadku przychodów grupy w czwartym kwartale 2025 r. spodziewa się Nora Varga-Nagy, analityczka Erste Securities. Jej zdaniem, wpływy grupy pociągnęły w dół niższe wpływy ze sprzedaży smartfonów, energii elektrycznej oraz segmentu nieruchomości.

Także skorygowany wynik EBITDA jej zdaniem będzie niższy niż w 2024 r. Tu do głosu dojdą takie czynniki jak wyższe koszty sieci telekomunikacyjnej (głównie z powodu rozwoju nadajników 5G) i wzrost wynagrodzeń. W połączeniu z wyższą amortyzacją doprowadzić ma to do istotnie niższego wyniku netto. I to mimo obniżek stóp procentowych korzystnych dla kosztów obsługi zadłużenia grupy.

Czytaj więcej

Telekomy podnoszą ceny. Uwaga na umowy na czas nieokreślony
Technologie
Telekomy podnoszą ceny. Uwaga na umowy na czas nieokreślony

Ostatni dobry rok OZE?

– Spodziewamy się większej przejrzystości co do strategii i założeń grupy ze strony nowego menedżmentu – mówi Varga-Nagy.

Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie wskazuje, że 2026 rok. będzie ważny dla inwestorów lokujących w akcje Cyfrowego Polsatu z dwóch powodów. –. Po pierwsze, jest to kluczowy rok z powodu nowego władztwa w grupie Cyfrowy Polsat po tym, jak stery przejęły dzieci założyciela Polsatu. Każda informacja na temat oceny sytuacji grupy czy planów wobec niej będzie miała istotne znaczenie. Po drugie, mniej więcej w połowie roku trzeba wyglądać pierwszych jaskółek odwrócenia spadkowego trendu w wynikach segmentu usług detalicznych dla osób indywidualnych i firm (tzw. segment B2C i B2B – red.) – uważa Paweł Puchalski.

Także Maciej Bobrowski, szef analityków w domu maklerskim BDM jest zdania, że 2026 rok. może w końcu przynieść odwrócenie spadków wyniku skorygowanej EBITDA w biznesie telekomunikacyjnym. Spodziewa się on 1-proc. wzrostu tej linii.

W gronie specjalistów nie wszyscy są zdania, że poprawę trendu zobaczymy w tym roku. Dominik Niszcz, analityk Domu Maklerskiego Trigon, wzrostu skorygowanej EBITDA w obszarze TMT spodziewa się od 2027 r.

Natomiast zdaniem Niszcza, 2026 r. przynieść powinien wyraźną poprawę w segmencie energetycznym.

– Dla spółek grupy działających w segmencie energii odnawialnej będzie to ostatni relatywnie dobry rok, ponieważ – jak się wydaje – Europa idzie w kierunku niższych cen energii dla przemysłu, a to dla wytwórców energii, w tym także energii zielonej – zła wiadomość – uważa Paweł Puchalski.

