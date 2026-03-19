Za niecały miesiąc – 16 kwietnia – Grupa Cyfrowy Polsat, o której głośno było w ubiegłym roku głównie za sprawą rodzinnego sporu o sukcesję, a którą kieruje obecnie Piotr Żak, młodszy syn założyciela Polsatu, pokaże wyniki finansowe za miniony rok.

Specjaliści z biur maklerskich ankietowani przez „Parkiet” podzielili się z nami prognozami wyników dla spółki w czwartym kwartale 2025 roku

Po zestawieniu średniej z wynikami grupy za trzy kwartały minionego roku widać, że cały miniony rok mógł wypaść nieco słabiej niż mówią oczekiwania opublikowaneprzez dział relacji inwestorskich Cyfrowego Polsatu w styczniu.

Zyski pod presją

Zastrzec musimy przy tym, że niektóre instytucje, tj. HSBC i ODDO BHF nie dzielą się z mediami swoimi przewidywaniami. Biura maklerskie, które są otwarte na kontakt z dziennikarzami spodziewają się, że w czwartym kwartale 2025 r. grupa, do której należy m.in. sieć komórkowa Plusa, platforma satelitarna Polsat Box oraz Telewizja Polsat, zanotowała spadek przychodów i zysków w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.