Piotr Żak jest prezesem Cyfrowego Polsatu i ZE PAK. Gdy objął stery zapowiedział dbałość o wartość akcji.
Za niecały miesiąc – 16 kwietnia – Grupa Cyfrowy Polsat, o której głośno było w ubiegłym roku głównie za sprawą rodzinnego sporu o sukcesję, a którą kieruje obecnie Piotr Żak, młodszy syn założyciela Polsatu, pokaże wyniki finansowe za miniony rok.
Specjaliści z biur maklerskich ankietowani przez „Parkiet” podzielili się z nami prognozami wyników dla spółki w czwartym kwartale 2025 roku
Po zestawieniu średniej z wynikami grupy za trzy kwartały minionego roku widać, że cały miniony rok mógł wypaść nieco słabiej niż mówią oczekiwania opublikowaneprzez dział relacji inwestorskich Cyfrowego Polsatu w styczniu.
Zastrzec musimy przy tym, że niektóre instytucje, tj. HSBC i ODDO BHF nie dzielą się z mediami swoimi przewidywaniami. Biura maklerskie, które są otwarte na kontakt z dziennikarzami spodziewają się, że w czwartym kwartale 2025 r. grupa, do której należy m.in. sieć komórkowa Plusa, platforma satelitarna Polsat Box oraz Telewizja Polsat, zanotowała spadek przychodów i zysków w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.
Skonsolidowane przychody Cyfrowego Polsatu mogły wynieść 3,73 mld zł (spadek o 2,5 proc. rok do roku), skorygowany wynik EBITDA 707 mln zł (spadek o prawie 10 proc. rok do roku), a wynik netto 51 mln zł (spadek o 62 proc.).
Narastająco po 12 miesiącach dałoby to 14,3 mld zł przychodu, 3,1 mld zł skorygowanej EBITDA, 1,4 mld zł zysku operacyjnego i 0,31 mld zł zysku netto.
Średnia prognoz biur opublikowana przez spółkę mówiła zaś, że wynik EBITDA wyniesie 3,17 mld zł, a zysk netto 0,43 mld zł.
Spadku przychodów grupy w czwartym kwartale 2025 r. spodziewa się Nora Varga-Nagy, analityczka Erste Securities. Jej zdaniem, wpływy grupy pociągnęły w dół niższe wpływy ze sprzedaży smartfonów, energii elektrycznej oraz segmentu nieruchomości.
Także skorygowany wynik EBITDA jej zdaniem będzie niższy niż w 2024 r. Tu do głosu dojdą takie czynniki jak wyższe koszty sieci telekomunikacyjnej (głównie z powodu rozwoju nadajników 5G) i wzrost wynagrodzeń. W połączeniu z wyższą amortyzacją doprowadzić ma to do istotnie niższego wyniku netto. I to mimo obniżek stóp procentowych korzystnych dla kosztów obsługi zadłużenia grupy.
– Spodziewamy się większej przejrzystości co do strategii i założeń grupy ze strony nowego menedżmentu – mówi Varga-Nagy.
Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie wskazuje, że 2026 rok. będzie ważny dla inwestorów lokujących w akcje Cyfrowego Polsatu z dwóch powodów. –. Po pierwsze, jest to kluczowy rok z powodu nowego władztwa w grupie Cyfrowy Polsat po tym, jak stery przejęły dzieci założyciela Polsatu. Każda informacja na temat oceny sytuacji grupy czy planów wobec niej będzie miała istotne znaczenie. Po drugie, mniej więcej w połowie roku trzeba wyglądać pierwszych jaskółek odwrócenia spadkowego trendu w wynikach segmentu usług detalicznych dla osób indywidualnych i firm (tzw. segment B2C i B2B – red.) – uważa Paweł Puchalski.
Także Maciej Bobrowski, szef analityków w domu maklerskim BDM jest zdania, że 2026 rok. może w końcu przynieść odwrócenie spadków wyniku skorygowanej EBITDA w biznesie telekomunikacyjnym. Spodziewa się on 1-proc. wzrostu tej linii.
W gronie specjalistów nie wszyscy są zdania, że poprawę trendu zobaczymy w tym roku. Dominik Niszcz, analityk Domu Maklerskiego Trigon, wzrostu skorygowanej EBITDA w obszarze TMT spodziewa się od 2027 r.
Natomiast zdaniem Niszcza, 2026 r. przynieść powinien wyraźną poprawę w segmencie energetycznym.
– Dla spółek grupy działających w segmencie energii odnawialnej będzie to ostatni relatywnie dobry rok, ponieważ – jak się wydaje – Europa idzie w kierunku niższych cen energii dla przemysłu, a to dla wytwórców energii, w tym także energii zielonej – zła wiadomość – uważa Paweł Puchalski.
