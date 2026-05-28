W początkowych trzech miesiącach roku obrotowego 2026 Skarbiec Holding wypracował 2,4 mln zł zysku netto wobec 2,6 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły w raportowanym okresie około 30,9 mln zł wobec 14,34 mln zł w I kwartale 2025 r.

– W I kwartale 2026 r. kontynuowaliśmy prace związane z rozwojem spółek zależnych Grupy, realizowaliśmy także działania w zakresie optymalizacji kosztowej – podkreśla Piotr Szulec, prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI.

Mowa m.in. o pracach związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produktowych, rozbudowie sieci dystrybucji, czy planach wprowadzenia ETF-ów do oferty.

Skarbiec Holding patrzy za granicę

– Podtrzymujemy naszą chęć wejścia w obszar ETF-ów. Trendy, które obserwujemy na rynku, są nieuniknione i nie możemy sobie pozwolić na bierność w tym zakresie. Co istotne, obecność w tej części rynku jest interesująca nie tylko dla samego Skarbiec TFI, jako potencjalnego dostawcy produktu, ale również atrakcyjna dla domu maklerskiego Noble Securities w zakresie pełnienia funkcji animatora i oferowania tych ETF-ów klientom – czyli dla obu spółek zależnych Grupy – zaznacza Piotr Szulec.

– Istotne w tym zakresie są wszakże regulacje prawne. Obecnie wprowadzenie prawdziwych, pełnowymiarowych ETF-ów na krajowy rynek kapitałowy równa się potrzebie współpracy z wybranym partnerem zagranicznym. Jednak proponowane zmiany regulacyjne mogą sprawić, że również ścieżka lokalna, związana z wdrożeniem takich produktów, okaże się atrakcyjna – podkreśla prezes.

Jak podano, współpraca Skarbca TFI i Noble Securities jest istotna także i dla innych planów rozwojowych grupy. – Chcielibyśmy – wykorzystując specjalizację Skarbca TFI i Noble Securities – wykorzystać potencjał, jaki niosą rynki zagraniczne – nie tylko w zakresie ETF-ów. Ponadto uważnie obserwujemy rynek w kontekście ewentualnych dalszych akwizycji – podsumowuje Szulec.