Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miał Creotech w I kwartale.

Dlaczego spadły przychody.

Jak duży jest portfel zamówień.

Ile warte są akcje Creotechu.

We wtorek przed południem za akcję spółki Creotech Instruments trzeba zapłacić 993 zł, czyli o 1,5 proc. mniej niż na wczorajszym zamknięciu. Kosmiczna grupa opublikowała wyniki za I kwartał 2026 r.

Zarząd podkreśla, że był to okres bardzo intensywnej pracy przy realizacji dwóch największych projektów kosmicznych w historii spółki.

– Projekty realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem, choć nie jest to odzwierciedlone po stronie przychodów. Raportowane wyniki finansowe odzwierciedlają przede wszystkim rozpoznawanie przychodów w projekcie Mikroglob w momencie osiągnięcia kamieni milowych, które nie są równomiernie rozłożone na poszczególne kwartały okresu realizacji projektu – komentuje Grzegorz Brona, prezes Creotechu.

Przychody z działalności kontynuowanej w I kwartale 2026 r. wyniosły 18 mln zł wobec 21,7 mln zł w I kwartale 2025 r. i wobec 28,8 mln zł prognozowanych przez analityków Noble Securities. Wyniki operacyjne i netto były ujemne, głównie w związku ze wzrostem kosztów zatrudnienia, usług podwykonawców oraz programów motywacyjnych.

Analitycy podkreślają, że na wyniki wpływ miał głównie brak istotnych kamieni milowych w realizowanych projektach kosmicznych, co ograniczyło poziom rozpoznanych przychodów mimo wysokiego portfela zamówień na 2026 r. Spółka zakłada jednak poprawę wyników w kolejnych kwartałach wraz z postępem projektów.

„Łączny backlog na 2026 rok (254,7 mln zł) wskazuje na poziom przychodów zbliżony do naszej rocznej prognozy przychodów. Wyniki oceniamy neutralnie” – czytamy w raporcie Noble Securities. Z jego szacunków wynika, że akcje Creotechu są już przewartościowane. Cena docelowa w rekomendacji z 8 maja 2026 r. została wyznaczona na 667 zł.

Jakie plany ma Creotech

Na koniec marca 2026 roku Creotech Instruments posiadał 84 mln zł środków pieniężnych. Zarząd podkreśla, że mimo przejściowej straty na działalności kontynuowanej spółka utrzymuje stabilną sytuację finansową i wysoki poziom płynności. Realizowane projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej oraz instytucji krajowych zapewniają wysoką aktywność operacyjną w kolejnych kwartałach.

Spółka oczekuje, że wraz z osiąganiem kolejnych kamieni milowych w największych projektach kosmicznych będzie sukcesywnie rozpoznawać przychody, co powinno przełożyć się na poprawę wyników operacyjnych w kolejnych okresach.

Dodatkowym impulsem rozwojowym dla całego polskiego sektora kosmicznego ma być zwiększenie składki Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej na lata 2026–2028. Creotech Instruments uczestniczy w postępowaniach przetargowych finansowanych z tych środków, co może przełożyć się na pozyskanie kolejnych kontraktów w najbliższych latach.

Po przyjęciu strategii rozwoju na lata 2026–2029 spółka rozpoczęła również działania związane z pozyskaniem finansowania niezbędnego do jej realizacji. W maju 2026 roku Creotech Instruments ogłosił emisję do 650 tys. nowych akcji, której celem jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności.