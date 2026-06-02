Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego cyber_Folks sprzedaje akcje Vercomu.

Jaka będzie wartość transakcji.

Ile akcji zostawi sobie spółka matka.

Jaka jest strategia Vercomu.

Za akcję Vercomu podczas wtorkowej sesji trzeba zapłacić 133 zł po spadku o prawie 4 proc. Spółka matka, cyber_Folks, poinformowała o zamiarze sprzedaży sporego pakietu. Deklaruje, że nie zejdzie poniżej 30-proc. udziału w kapitale.

Jakie są szczegóły ABB Vercomu

cyber_Folks chce sprzedać w ABB nie więcej niż 4,34 mln akcji Vercomu, stanowiących nie więcej niż 19,53 proc. akcji. Zarząd cyber_Folks deklaruje, że zamiarem spółki jest utrzymanie statusu strategicznego inwestora w Vercomie oraz dalsze aktywne wspieranie dynamicznego rozwoju tej firmy. Podano też, że środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na finansowanie dalszego rozwoju cyber_Folks, ze szczególnym uwzględnieniem działań akwizycyjnych.

Czas pokaże, po jakiej cenie sprzedane zostaną akcje Vercomu. Przy aktualnym kursie rynkowym, pakiet ponad 4 mln akcji jest warty niemal 580 mln zł.

Zakładając sprzedaż wszystkich zaplanowanych akcji w ramach ABB, spółka cyber_Folks będzie posiadać

6 668 164 walorów Vercomu, stanowiących 30 proc. udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo w ogólnej liczbie głosów.

„Utrzymanie docelowego poziomu zaangażowania na poziomie 30 proc. udziału w kapitale zakładowym Vercom zapewni spółce zachowanie osobistego uprawnienia do powoływania dwóch członków rady nadzorczej. Poziom ten jest wystarczający do zachowania strategicznej relacji z Vercomem oraz dalszej realizacji celów biznesowych i strategicznych spółki związanych z rozwojem Vercomu” – czytamy w raporcie opublikowanym przez cyber_Folks.

Jakie plany ma Vercom

Spółka matka cyber_Folks niedawno ogłosiła plan połączenia z zależnym Shoperem. Na rynku zaczęły się wtedy pojawiać pytania, czy rozważane są może jakieś roszady kapitałowe z uwzględnieniem Vercomu i czy docelowo pozostanie on odrębnym podmiotem. Zapytaliśmy wówczas o to spółkę.

– Vercom jest odrębną, publiczną spółką z własną strategią, własnym zespołem zarządzającym i jasno określonym kierunkiem rozwoju. Naszym zadaniem jest dalsze skalowanie globalnego biznesu komunikacyjnego, rozwój MailerLite i MessageFlow, wykorzystanie szans związanych z AI oraz konsekwentna budowa wartości dla wszystkich akcjonariuszy Vercom. Oczywiście funkcjonowanie w szerszym ekosystemie cyber_Folks daje możliwości współpracy. Widać to chociażby w obszarze e-commerce, partnerstw, potencjalnych integracji produktowych czy dostępu do baz klientów, dla których narzędzia komunikacyjne Vercom mogą być naturalnym uzupełnieniem – odpowiedział prezes Vercomu, Krzysztof Szyszka.

Najnowsza informacja dotycząca ABB wpisuje się w scenariusz potwierdzający to, że Vercom zostanie odrębnym podmiotem.

Szef Vercomu podkreśla, że z perspektywy Vercomu najważniejsze jest to, że spółka ma bardzo jasno zdefiniowaną ścieżkę wzrostu.

– Rozwijamy globalną bazę klientów, inwestujemy w AI, wzmacniamy portfolio kanałów komunikacji konwersacyjnej, budujemy relacje bezpośrednie z kluczowymi dostawcami i utrzymujemy wysoką generację gotówki. To są konkretne dźwignie wartości, na których się koncentrujemy i tak postrzegamy naszą rolę. cyber_Folks też dynamicznie się rozwija, ma jasną, ambitną strategię i wszelkie decyzje , które podejmuje, czy to natury biznesowej, czy też właścicielskiej, na bieżąco komunikuje do rynku. My mocno im kibicujemy, bo patrząc na to szerzej, niewiele jest na naszej giełdzie spółek z polskim kapitałem, które od tak długiego czasu konsekwentnie realizują swoje cele i mogą się pochwalić takimi wynikami – podsumował prezes Szyszka.