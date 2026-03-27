Scanway skupi się na realizacji strategii na lata 2026–2028, której celem jest wejście do grona największych europejskich integratorów ładunków optycznych, a w dalszej perspektywie do grona liderów globalnych.

– Zarząd prowadzi obecnie spółkę przez intensywny proces skalowania działalności. Podejmujemy działania operacyjne, które pozwolą zwiększać wolumen produkcji. Stopniowo przechodzimy z modelu projektowego do modelu seryjnej produkcji ładunków optycznych dla globalnego New Space. Obecne moce produkcyjne pozwalają nam obsłużyć backlog na poziomie 54 mln zł oraz kolejne zamówienia – mówi Kowalewski.

W 2026 roku Scanway będzie przekazywać wybranym klientom wersje lotne instrumentów optycznych, które następnie trafią na orbitę Ziemi i Księżyca.

– W tym roku będziemy rozliczać kolejne kamienie milowe w naszych projektach i przekazywać instrumenty lotne wybranym klientom. Obecnie realizujemy łącznie 27 instrumentów optycznych na różnych etapach produkcji dla konstelacji satelitarnych. Dwa z nich są przygotowane do wystrzelenia na orbitę okołoziemską, kolejne dwa znajdują się na etapie testów, a pozostałe 23 są w fazie projektowania. Projekty te realizujemy w ramach kontraktów m.in. z niemieckim Marble Imaging, amerykańskim Intuitive Machines – globalnym liderem komercyjnej eksploracji Księżyca – klientem z Azji Południowej oraz Nara Space Technology z Korei Południowej – wymienia Mikołaj Podgórski, dyrektor operacyjny w Scanway.

Jak rozwija się Scanway

Scanway jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Rozwija dwa obszary biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu wytwórczego (systemy wizji maszynowej).

Obecnie spółka zatrudnia około stu osób. W trakcie czterech kwartałów 2025 r. odnotowała 24,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 94 proc. rok do roku oraz 2,2 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 1,9 mln zł.