Scanway jest 400. spółką notowaną na rynku główny GPW oraz drugim tegorocznym debiutem. Debiut Scanwaya trafił na trudny czas na rynkach (zawirowania związane z wojną na Bliskim Wschodzie), ale mimo to akcje debiutanta radzą sobie dobrze. Na otwarciu dzisiejszych notowań podrożały o 2,1 proc. do 340 zł. Od czasu debiutu na NewConnect (2023 r.) wartość akcji poszła w górę ponad siedmiokrotnie.
Czytaj więcej
Obecność na głównym rynku pomoże spółce dalej rozwijać biznes.
- Obecność na głównym rynku GPW pomoże nam umacniać pozycję rynkową i ułatwi pozyskiwanie kapitału na realizację większych projektów rozwojowych oraz potencjalnych akwizycji – podkreśla prezes spółki Scanway, Jędrzej Kowalewski. Dodaje, że status spółki publicznej to także wyższa wiarygodność, rozpoznawalność i transparentność, co w sektorze kosmicznym – opartym na długoterminowych, międzynarodowych projektach – ma szczególne znaczenie.
Scanway skupi się na realizacji strategii na lata 2026–2028, której celem jest wejście do grona największych europejskich integratorów ładunków optycznych, a w dalszej perspektywie do grona liderów globalnych.
– Zarząd prowadzi obecnie spółkę przez intensywny proces skalowania działalności. Podejmujemy działania operacyjne, które pozwolą zwiększać wolumen produkcji. Stopniowo przechodzimy z modelu projektowego do modelu seryjnej produkcji ładunków optycznych dla globalnego New Space. Obecne moce produkcyjne pozwalają nam obsłużyć backlog na poziomie 54 mln zł oraz kolejne zamówienia – mówi Kowalewski.
W 2026 roku Scanway będzie przekazywać wybranym klientom wersje lotne instrumentów optycznych, które następnie trafią na orbitę Ziemi i Księżyca.
– W tym roku będziemy rozliczać kolejne kamienie milowe w naszych projektach i przekazywać instrumenty lotne wybranym klientom. Obecnie realizujemy łącznie 27 instrumentów optycznych na różnych etapach produkcji dla konstelacji satelitarnych. Dwa z nich są przygotowane do wystrzelenia na orbitę okołoziemską, kolejne dwa znajdują się na etapie testów, a pozostałe 23 są w fazie projektowania. Projekty te realizujemy w ramach kontraktów m.in. z niemieckim Marble Imaging, amerykańskim Intuitive Machines – globalnym liderem komercyjnej eksploracji Księżyca – klientem z Azji Południowej oraz Nara Space Technology z Korei Południowej – wymienia Mikołaj Podgórski, dyrektor operacyjny w Scanway.
Scanway jest pierwszym w Polsce komercyjnym dostawcą spektralnych instrumentów do kosmosu. Rozwija dwa obszary biznesowe: produkty dla sektora kosmicznego (instrumenty optyczne do obserwacji Ziemi i autodiagnostyki satelitów) oraz dla przemysłu wytwórczego (systemy wizji maszynowej).
Obecnie spółka zatrudnia około stu osób. W trakcie czterech kwartałów 2025 r. odnotowała 24,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 94 proc. rok do roku oraz 2,2 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 1,9 mln zł.
Portfel zamówień na dzień 16 lutego 2026 roku wzrósł rok do roku o 215 proc. do 54 mln zł. Środki pieniężne na koniec 2025 r. sięgnęły rekordowego poziomu 25,5 mln zł, na co istotny wpływ miało pozyskanie 15,3 mln zł od TFI PZU, które jesienią 2025 r. nabyło 100 tys. akcji, stanowiących obecnie 5,98 proc. kapitału. Zarząd informuje, że spółka ma środki niezbędne do realizacji ogłoszonej strategii. Po ewentualne dofinansowanie (różne źródła, m.in. kapitał własny, bankowy) mogłaby sięgnąć gdyby na horyzoncie pojawiły się jakieś większe projekty.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas