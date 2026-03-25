Wirtualna Polska Holding (dalej: Wirtualna Polska lub WPH) właściciel jednego z największych w Polsce portali horyzontalnych WP.pl, platformy z audiobookami Audioteka i działających w Europie Środkowowschodniej platform rezerwacji turystycznych w 2025 r. miała 2,2 mld zł przychodu (wzrost o 42 proc. rok do roku), 574 mln zł skorygowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (wzrost o 23 proc.), ale jej zyski operacyjny i netto obniżyły się za sprawą księgowych odpisów wartości przejmowanych firm.
Zysk operacyjny był niższy niż w 2024 r. o prawie 55 proc. i spadł do 126,5 mln zł. Na poziomie wyniku netto Wirtualna Polska wykazała natomiast 22,1 mln zł straty. Strata netto przypisana akcjonariuszom spółki-matki (WPH nie we wszystkich spółkach ma 100 proc. udziałów) była nieco głębsza i sięgnęła 34,1 mln zł.
To bodaj drugi raz w giełdowej historii Wirtualnej Polski, gdy kończy ona rok ze stratą.
Grupa kierowana przez Jacka Świderskiego wzrosty przychodów i EBITDA zawdzięcza głównie powiększeniu holdingu o przejmowane firmy. W ub.r. jej wyniki zaczęły obejmować rezultaty czeskiej grupy Invia.
Natomiast wcześniejszy zakup na rynku turystycznym węgierskiej spółki Szallas to powód widocznej w sprawozdaniu straty. Wynik netto Wirtualnej Polski za 2025 rok i czwarty kwartał ub.r. był ujemny: roczny obciążył odpis wartości kupionych aktywów w wysokości około 150 mln zł. W samym czwartym kwartale strata netto to 127 mln zł.
Choć w czwartym kwartale zyski grupy zbudowanej wokół portalu Wirtualna Polska mają być pod presją notowania akcji na giełdzie poszły w środę w gór...
Odpis wartości aktywów Szallasu zarząd Wirtualnej Polski wyjaśniał, tłumacząc go błędami decyzyjnymi oraz względami zewnętrznymi, takimi jak rosnące koszty pozyskania użytkownika w internecie (w szczególności w ekosystemie Google) oraz ograniczenie programów rządowego dofinansowania wyjazdów krajowych na Węgrzech i w Rumunii.
O tym, że odpis będzie, spółka zawiadomiła rynek kilkanaście dni temu. Biura maklerskie przygotowywały swoje prognozy dla spółki dużo wcześniej, stąd też ostateczne wyniki grupy WP są słabsze niż średnia oczekiwań analityków.
Tak czy inaczej turystyka to obecnie kluczowy segment działalności Wirtualnej Polski. W ub.r. przyniósł 1,22 mld zł (plus 105 proc.), podczas gdy segment mediowy (reklama i subskrypcje) – 700 mln zł przychodu (minus 6,1 proc.).
To właśnie turystyce Jacek Świderski, znany z ciekawych listów do akcjonariuszy dołączanych do sprawozdań, poświęcił sporą część najnowszej publikacji, odnosząc się do wojny na Bliskim Wschodzie. Według niego w turystyce zagranicznej można mówić obecnie o „małym COVIDzie”.
„…Turcja stanowi prawie jedną trzecią sprzedaży na naszych rynkach, Egipt to kolejne ok. 20 proc. W biznesie turystyki zagranicznej przez pierwsze dziewięć tygodni obserwowaliśmy dwucyfrowe wzrosty, a od dziesiątego tygodnia mamy dwucyfrowe spadki. Nie można tego nazwać inaczej niż małym Covidem. Jeśli wojna w Zatoce Perskiej utrzyma się dłużej, wymusi na nas trudne decyzje. Mamy ten scenariusz w głowie i odpowiednie plany awaryjne. Liczymy, że okażą się tak niepotrzebne jak zającowi dzwonek – ale mamy je gotowe…” – napisał Świderski w liście do akcjonariuszy.
Cztery grupy firm mogą ucierpieć za sprawą działań militarnych w rejonie Bliskiego Wschodu. Turystyka to jedna z nich, ale spadek notowań Rainbow...
Maciej Bobrowski, analityk BDM, uważa, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. należy mieć na uwadze ryzyko zaburzeń wynikowych i spadek przychodów (m.in. niższy popyt, tempo rezerwacji). Jak komentuje, spółka wskazuje, że jej prowizyjny model działalności ogranicza ryzyko ponoszenia istotnych strat.
Jacek Świderski zapewnia, że inwestycje, które grupa robi w segmencie mediowym, już wkrótce zaczną się zwracać. Na razie w segmencie reklamy i subskrypcji Wirtualna Polska zapowiada w I kwartale br. niski jednocyfrowy wzrost przychodów, ale sygnalizuje obniżenie marżowości.
Prezes Wirtualnej Polski pokazuje też potencjał całej grupy w ujęciu niwelującym efekt przejęć. Pro forma przychody gotówkowe grupy wzrosły w ub.r. o 7 proc. do 2,46 mld zł, a skorygowana EBITDA spadła o 2 proc. do 630 mln zł, co szef grupy tłumaczy „świadomie ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi w mediach – na technologię AI i redakcję”.
– To nie jest wynik, z którego jesteśmy przesadnie dumni, ale to droga inwestycji w ludzi i produkty, którą świadomie wybraliśmy. Wiemy, co robimy. Powiem to wyraźnie: rytmika publikowania wyników kwartalnych nigdy nie powstrzyma nas od inwestycji w przyszłość naszej firmy – napisał Świderski.
– Chciałbym na zakończenie przekazać coś, co wykracza poza wyniki kwartalne. Prowadzenie złożonej grupy medialno-turystycznej to seria zakrętów. Jedne pokonuje się z gracją, inne z piskiem opon. Ważne, żeby wyciągać wnioski szybciej niż konkurencja, bo największe błędy właścicieli firm nie zdarzają się wtedy, gdy podejmują ryzyko. Zdarzają się wtedy, gdy zaczynają ufać ludziom, którzy przyszli po nic więcej niż kolejny przelew, a ich naczelnym imperatywem moralnym jest – własne przetrwanie. My budujemy Grupę z ludźmi, którym zależy. I dlatego – mimo błędów, korekt kursu i trudnych decyzji minionych miesięcy – jestem przekonany, że najlepsze rozdziały tej historii są wciąż przed nami – dodaje.
Wirtualna Polska posiada także takie serwisy jak Superauto i Total Money. Jest też mniejszościowym udziałowcem notowanego na NewConnect Legimi i spółki modowej Moliera2.
