Rainbow Tours w I kwartale miało 870 mln zł przychodów, czyli o 21 proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Zysk brutto zwiększył się o 25 proc., do 151 mln zł, z kolei zysk netto ze sprzedaży urósł o 51 proc. rok do roku, do 70 mln zł. Koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne spadły o 81 mln zł, czyli o 9 proc. rok do roku.

Spółka poinformowała, że przedsprzedaż wycieczek turystycznych z oferty na tegoroczny sezon letni (wycieczki realizowane w miesiącach kwiecień-październik 2025 r.) od rozpoczęcia przedsprzedaży do 15 maja 2025 r. wyniosła 369042 osoby (wzrost o 9,8 proc. rok do roku).

„Przy obecnym poziomie wyceny nasze spojrzenie na wyniki jest neutralne. Wyniki przekroczyły oczekiwania rynku i były nieco poniżej naszych prognoz. W porównaniu z naszymi założeniami poprawa marży brutto w I kwartale 2025 r. była mniejsza niż oczekiwaliśmy (o 0,6 pkt proc. rok do roku w porównaniu z 1,5 pkt proc. naszego założenia). Jednak spółka nadal miała potencjał do poprawy marży o 0,6 pkt proc., a dzięki wysokiej dyscyplinie kosztów sprzedaży, ogólnych i administracyjnych (o 9 proc. rok do roku) ponownie udało się osiągnąć dodatni efekt dźwigni operacyjnej i poprawić marżę EBITDA o 1,6 pkt proc. rok do roku” - podaje BM Pekao w raporcie. Według analityków I kwartał może istotnie kontrybuować do wyników w 2025 r. w ujęciu nominalnym, ale perspektywy na najbliższe kwartały nie są tak dobre. „Może dojść do powolnego spadku cen wycieczek (o 2 proc. rok do roku), co przy dobrej, ale spowalniającej dynamice wzrostu wolumenu, może oznaczać spowolnienie wzrostu przychodów w okresie II-III kwartału i biorąc pod uwagę wysoką marżę brutto w ubiegłym roku, może to spowodować spadek wyników operacyjnych w ujęciu rok do roku” - czytamy.

Notowania Rainbow Tours zwyżkują z rana o blisko 3 proc., do około 164 zł. Od początku roku kurs zyskał 23 proc.