Tak, to będą rekordowe wakacje, aczkolwiek to nie są już takie wzrosty, jeżeli chodzi o liczbę klientów, jakie notowaliśmy w ostatnich kilku latach. W 2023 r., jak i w 2024 r. rośliśmy po ponad 20 proc. W tym roku ten wzrost w sezonie letnim będzie pewnie w okolicach 6-8 proc. Rok będzie znów rekordowy, chociaż przyrost się znormalizował. Ciężko oczekiwać, że będziemy rośli po 20 proc. rocznie w nieskończoność. Jeśli chodzi o ceny wycieczek, to te się ustabilizowały. W te wakacje być może nawet będą ostatecznie o 1-2 proc. niższe niż rok temu.
Zyski zeszłoroczne, rekordowe, ciężko będzie pobić, bo w III kwartale 2024 r. były one absolutnie wyjątkowe. Patrząc na marżę, jestem spokojny, że to będzie drugi bądź trzeci najlepszy nasz sezon wakacyjny w historii. Nawet jeżeli ten wynik będzie stanowił 80 czy 90 proc. tego, co w zeszłym roku, to wciąż jest bardzo solidny rezultat.
Jeśli patrzymy na cały rynek, wszystkich touroperatorów, to niekwestionowanym liderem jest Turcja, która ma około 35 proc. udziału w wyjazdach letnich. Ale my jesteśmy najsilniejsi na rynku greckim. Te dwa kraje mają 60 proc. udziału w wycieczkach wakacyjnych. Kolejne kraje z mniejszymi udziałami to Egipt, Hiszpania, Włochy.
To raczej nasza pozycja w Grecji sprawiła, że zaczęliśmy się rozglądać za własnymi hotelami w tym kraju. Na każdej z wysp jesteśmy w stanie taki hotel spokojnie zapełnić. Aczkolwiek nasza strategia zakłada, że mniej niż połowa gości w każdym z naszych hoteli to goście z Polski. Ludzie lubią wypoczywać w środowisku wielonarodowym. Niekoniecznie chcemy jechać do hotelu, gdzie wszyscy goście są Polakami.
Mamy pięć hoteli w Grecji, to jest około tysiąca łóżek. Myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie jeszcze mieć drugie tyle. Idziemy krok po kroku, mamy plany, jeszcze parę miejsc, w których na pewno hotele chcielibyśmy kupić. Mamy w Grecji know-how, całą obsługę w tym prawną, sztab zarządzający, architektów. Jak zbudujemy docelową bazę hotelową w Grecji, to będziemy się zastanawiać nad innymi krajami. Myślę, że to ciągle będzie Unia Europejska, bo daje stabilność prawną.
Tak, ale jest nieporównywalna skala. On może być lepszy procentowo, ale nigdy nie będzie konkurować z sumą nominalną marży generowaną przez biznes polegający na organizacji wycieczek. Spółka w zeszłym roku wygenerowała kilkanaście milionów złotych zysku w biznesie hotelowym. Myślę, że jesteśmy w stanie to zwiększyć razy dwa. To dodatek, pozwalający nam się zdywersyfikować. To nie jest tak, że to będzie druga, równorzędna noga dla naszego podstawowego biznesu.
Rainbow Tours przymierza się do zakupu 70 proc. udziałów w rumuńskim biurze podróży Paralela 45. Transakcja ma opiewać na ok. 8,2 mln euro.
Rynek touroperatorski w Rumunii dużo ciężej przeszedł COVID. Nie było żadnego wsparcia ze strony państwa. Paralela stanęła w rozwoju. Wierzymy, że połączenie tego silnego brandu z naszymi możliwościami pozwoli przyspieszyć rozwój tej spółki. To ciekawa kombinacja. Sam rynek rumuński jest inny od polskiego. Rumunia jest dużo bliżej ciepłych krajów i wielu Rumunów jeździ nad swoje własne Morze Czarne, a nawet samochodami do Grecji. Ale Rumunia jest rynkiem rosnącym, więc liczymy na wzrost biznesu.
Rumunia i spółka Paralela są takim case'em inwestycyjnym. Paralela obsługuje obecnie niecałe 100 tys. klientów rocznie i ma około 70 mln euro przychodów. Wierzymy, że jesteśmy w stanie w ciągu 5 lat ten biznes powiększyć do 250-300 tys. klientów rocznie. Zakładamy, że najbliższe dwa lata to będzie okres inwestycji w ten biznes. Od 2028 r. zacznie się już pojawiać dodatni wynik na poziomie netto.
Nie wychodzimy za granicę po to, żeby skończyć na jednym kraju. Natomiast w najbliższym okresie zamierzamy skupić się na Paraleli, bo jest tam co robić i o kolejnych rynkach pomyślimy, jak już trochę tam wszystko poukładamy.
Myślę, że spokojnie w przyszłym roku. Z punktu widzenia liczby klientów, milion brzmi dumnie, ale jako Rainbow nie ścigaliśmy się na udziały rynkowe. Nasza strategia bazuje na tym, aby nie tracić udziałów rynkowych w Polsce i skupić się na generowanej marży. To nie jest tak, że rynek będzie rósł w nieskończoność i dlatego chcemy dodać dodatkowe silniki. To nie tyle jest walka o samą liczbę klientów, ile po prostu o większą siłę przetargową.
Jesteśmy liderem w wycieczkach objazdowych, gdzie cena za wyjazd do Japonii, Chin, czy Stanów jest wyraźnie wyższa niż takich wakacji w hotelu w Grecji. Nasz udział w obrocie jest nieco wyższy niż w samej liczbie klientów.
W zasadzie wchodzimy w kluczowy okres sprzedaży. Zima trwa u nas od początku listopada praktycznie do kwietnia. Sezon zimowy waży już jedną trzecią naszego biznesu. Po ostatnich sprzedażach widzimy, że prawdopodobnie uda się osiągnąć wzrost powyżej 10 proc., być może nawet w kierunku 15 proc.
Jeżeli chodzi o kierunki egzotyczne, to Azja jest hitem ostatnich lat. Czy to Tajlandia, Wietnam, Goa czy Malezja. Co nie zmienia faktu, że Karaiby, Meksyk, Dominikana, Kuba, ale też Wenezuela czy Kolumbia też istotnie kontrybuują do marży. Kluczem jest kierunek i bezpośrednie połączenie szerokokadłubowym samolotem. Tutaj bardziej podaż niż popyt decyduje, które kierunki są najsilniejsze.
Zdecydowanie tak, pozostajemy spółką dywidendową, taka jest nasza strategia. Naszą intencją jest wypłacanie akcjonariuszom około połowy zysku i myślę, że to będziemy chcieli utrzymać.
Zobaczymy, nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Uchwaliliśmy skup akcji, jako alternatywę dla dywidendy. Mamy taką opcję, program jest ważny jeszcze przez kilka lat. Decyzję będziemy podejmować bliżej końca tego roku.
Nie jesteśmy spółką intensywnie kapitałochłonną. Trzymanie gotówki w firmie, jeżeli nie ma pomysłów inwestycyjnych, nie ma wielkiego sensu, stąd decyzja o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Teraz troszkę więcej inwestujemy, ale myślę, że po trzecim kwartale jest szansa, że się zastanowimy nad wypłatą zaliczki.
