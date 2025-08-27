Jesteście mocni w Grecji, ponieważ macie tam swój biznes hotelowy, już pięć hoteli na czterech wyspach?

To raczej nasza pozycja w Grecji sprawiła, że zaczęliśmy się rozglądać za własnymi hotelami w tym kraju. Na każdej z wysp jesteśmy w stanie taki hotel spokojnie zapełnić. Aczkolwiek nasza strategia zakłada, że mniej niż połowa gości w każdym z naszych hoteli to goście z Polski. Ludzie lubią wypoczywać w środowisku wielonarodowym. Niekoniecznie chcemy jechać do hotelu, gdzie wszyscy goście są Polakami.

Mamy pięć hoteli w Grecji, to jest około tysiąca łóżek. Myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie jeszcze mieć drugie tyle. Idziemy krok po kroku, mamy plany, jeszcze parę miejsc, w których na pewno hotele chcielibyśmy kupić. Mamy w Grecji know-how, całą obsługę w tym prawną, sztab zarządzający, architektów. Jak zbudujemy docelową bazę hotelową w Grecji, to będziemy się zastanawiać nad innymi krajami. Myślę, że to ciągle będzie Unia Europejska, bo daje stabilność prawną.

W długim terminie biznes hotelowy może mieć lepsze marże niż biznes touroperatorski?

Tak, ale jest nieporównywalna skala. On może być lepszy procentowo, ale nigdy nie będzie konkurować z sumą nominalną marży generowaną przez biznes polegający na organizacji wycieczek. Spółka w zeszłym roku wygenerowała kilkanaście milionów złotych zysku w biznesie hotelowym. Myślę, że jesteśmy w stanie to zwiększyć razy dwa. To dodatek, pozwalający nam się zdywersyfikować. To nie jest tak, że to będzie druga, równorzędna noga dla naszego podstawowego biznesu.

Czytaj więcej Firmy Rainbow Tours przejmuje rumuńskiego touroperatora Rainbow Tours przymierza się do zakupu 70 proc. udziałów w rumuńskim biurze podróży Paralela 45. Transakcja ma opiewać na ok. 8,2 mln euro.

Kupujecie nie tylko hotele za granicą, ale też zdecydowaliście się na przejęcie biura podróży. Dlaczego padło na rumuńską firmę Paralela 45 Turism?

Rynek touroperatorski w Rumunii dużo ciężej przeszedł COVID. Nie było żadnego wsparcia ze strony państwa. Paralela stanęła w rozwoju. Wierzymy, że połączenie tego silnego brandu z naszymi możliwościami pozwoli przyspieszyć rozwój tej spółki. To ciekawa kombinacja. Sam rynek rumuński jest inny od polskiego. Rumunia jest dużo bliżej ciepłych krajów i wielu Rumunów jeździ nad swoje własne Morze Czarne, a nawet samochodami do Grecji. Ale Rumunia jest rynkiem rosnącym, więc liczymy na wzrost biznesu.

Będziecie przejmować biura podróży w innych krajach?

Rumunia i spółka Paralela są takim case'em inwestycyjnym. Paralela obsługuje obecnie niecałe 100 tys. klientów rocznie i ma około 70 mln euro przychodów. Wierzymy, że jesteśmy w stanie w ciągu 5 lat ten biznes powiększyć do 250-300 tys. klientów rocznie. Zakładamy, że najbliższe dwa lata to będzie okres inwestycji w ten biznes. Od 2028 r. zacznie się już pojawiać dodatni wynik na poziomie netto.