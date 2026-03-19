Gorące walne zgromadzenie Asseco. Które uchwały zablokowały fundusze i co dalej?

Notowania Asseco Poland rozpoczęły czwartkową sesję od spadków. Przed południem akcje tanieją o 1,3 proc. do 168,5 zł. Wczoraj wieczorem spółka opublikowała raport dotyczący przebiegu środowego NWZ. Nie podjęło ono budzącej najwięcej emocji uchwały, dotyczącej utworzenia programów motywacyjnych dla kluczowych menedżerów grupy.

Jakich uchwał nie podjęło NWZ Asseco

Początkowo planowano, że NWZ odbędzie się 24 lutego – miało decydować o programie (z inicjatywy nowego akcjonariusza Asseco, TSS) dla prezesa Adama Górala i kadry menedżerskiej. Prezes miał mieć prawo objęcia 3 proc. akcji po 1 zł. Z kolei do pozostałych menedżerów miało trafić 1,5 proc. Plan nie spodobał się NN OFE (ma ponad 9 proc. kapitału), który na początku lutego zaproponował, by posiadane przez Asseco akcje własne nie były wykorzystane w programie motywacyjnym, ale umorzone.

13 lutego fundacja Adama Górala zgłosiła własny projekt uchwały, który zakładał, że szef Asseco zrezygnował z udziału w programie, zrzekając się akcji wartych obecnie na rynku kilkaset milionów złotych. Podkreślał jednocześnie, że zależy mu, aby zielone światło dostały uchwały związane z programem dla pozostałych menedżerów. Następnie Fundacja Adama Górala i TSS proponowali zmniejszenie ilości akcji własnych spółki podlegających umorzeniu z 3 proc. do około 1,3 proc. W ich ocenie to miało zrównoważyć interesy: zwiększyć wartość pozostałych akcji poprzez zmniejszenie łącznej liczby akcji w obrocie, a jednocześnie zachować wystarczającą pulę akcji własnych w celu zapewnienia długoterminowego powiązania interesów zarządu i akcjonariuszy. Odwołano też walne zwołane wcześniej na 24 lutego i zwołano nowe na 18 marca.

Z opublikowanych raportów bieżących wynika, że wczorajsze walne nie podjęło uchwał dotyczących utworzenia programów motywacyjnych (uchwała nr 5) oraz umorzenia akcji własnych (uchwały nr 6 i 7). Z kolei do uchwały nr 3 (w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ) zgłoszono sprzeciw.