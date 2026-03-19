Gorące walne zgromadzenie Asseco. Które uchwały zablokowały fundusze i co dalej?

Adam Góral, prezes i jeden z głównych akcjonariuszy Asseco Poland.
Notowania Asseco Poland rozpoczęły czwartkową sesję od spadków. Przed południem akcje tanieją o 1,3 proc. do 168,5 zł. Wczoraj wieczorem spółka opublikowała raport dotyczący przebiegu środowego NWZ. Nie podjęło ono budzącej najwięcej emocji uchwały, dotyczącej utworzenia programów motywacyjnych dla kluczowych menedżerów grupy.
Początkowo planowano, że NWZ odbędzie się 24 lutego – miało decydować o programie (z inicjatywy nowego akcjonariusza Asseco, TSS) dla prezesa Adama Górala i kadry menedżerskiej. Prezes miał mieć prawo objęcia 3 proc. akcji po 1 zł. Z kolei do pozostałych menedżerów miało trafić 1,5 proc. Plan nie spodobał się NN OFE (ma ponad 9 proc. kapitału), który na początku lutego zaproponował, by posiadane przez Asseco akcje własne nie były wykorzystane w programie motywacyjnym, ale umorzone.
13 lutego fundacja Adama Górala zgłosiła własny projekt uchwały, który zakładał, że szef Asseco zrezygnował z udziału w programie, zrzekając się akcji wartych obecnie na rynku kilkaset milionów złotych. Podkreślał jednocześnie, że zależy mu, aby zielone światło dostały uchwały związane z programem dla pozostałych menedżerów. Następnie Fundacja Adama Górala i TSS proponowali zmniejszenie ilości akcji własnych spółki podlegających umorzeniu z 3 proc. do około 1,3 proc. W ich ocenie to miało zrównoważyć interesy: zwiększyć wartość pozostałych akcji poprzez zmniejszenie łącznej liczby akcji w obrocie, a jednocześnie zachować wystarczającą pulę akcji własnych w celu zapewnienia długoterminowego powiązania interesów zarządu i akcjonariuszy. Odwołano też walne zwołane wcześniej na 24 lutego i zwołano nowe na 18 marca.
Z opublikowanych raportów bieżących wynika, że wczorajsze walne nie podjęło uchwał dotyczących utworzenia programów motywacyjnych (uchwała nr 5) oraz umorzenia akcji własnych (uchwały nr 6 i 7). Z kolei do uchwały nr 3 (w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ) zgłoszono sprzeciw.
Czytaj więcej
Adam Góral rezygnuje z 3 proc. akcji, które miał objąć. - Decyzja ma wyeliminować potencjalny konflikt interesów. Nie chcę, aby akcjonariusze byli...
NWZ podjęło uchwałę w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki, jako bezprzedmiotowej, w związku z niepodjęciem uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych.
Natomiast akcjonariusze zdecydowali o zmianie przeznaczenia kapitału rezerwowego. Będzie mógł on być wykorzystany do wypłaty dywidendy, zaliczek dywidendy oraz do finansowania nabywania akcji własnych spółki. Akcjonariusze ustalili wartość kapitału rezerwowego na prawie 1,16 mld zł, przenosząc z kapitału zapasowego 986,2 mln zł. Kapitał rezerwowy będzie mógł być zasilany kolejnymi kwotami na podstawie odrębnych uchwał walnego zgromadzenia. W głosowaniu nad tą uchwałą oddano głosy z 67 816 304 akcji, stanowiących 81,7 proc. kapitału zakładowego. Za uchwałą oddano 66 470 182 głosy, przeciw 53 752, a wstrzymało się 1 292 370 głosów.
Podjęto też uchwałę (nr 4) dotyczącą zmienionej polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Asseco Poland. Tu również nie było jednomyślności. Za uchwałą oddano 44 758 375 głosów, przeciw 22 899 665, a wstrzymujących się głosów było 158 264.
Czytaj więcej
Zarząd odwołał NWZ zwołane na 24 lutego. Nowe odbędzie się 18 marca. Kluczowe uchwały dotyczą programu motywacyjnego, który wzbudza dużo emocji.
