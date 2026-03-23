Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele rozdane

Ekonomista roku

Foto: Fotorzepa

Grzegorz Maliszewski

Bank Millennium

Makler roku

Foto: Fotorzepa

Mateusz Choromański

Santander Biuro Maklerskie

Analityk roku

Foto: Fotorzepa

Emil Popławski

Biuro Maklerskie Pekao

Fundusz akcji polskich

Foto: Fotorzepa

Esaliens Małych i Średnich Spółek

Andrzej Bieniek, zarządzający funduszem

Fundusz akcji zagranicznych

Foto: Fotorzepa

Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa

Andrzej Lis, zarządzający funduszem

Fundusz mieszany polski

Foto: Fotorzepa

Credit Agricole Zrównoważony

Marta Stępień i Jakub Płotka, zarządzający funduszem

Fundusz polskich papierów dłużnych

Foto: Fotorzepa

Rockbridge Obligacji Aktywny 2

Krystian Jarmoła i Michał Tuczyński, zarządzający funduszem

Fundusz zagranicznych papierów dłużnych

Foto: Fotorzepa

BNP Paribas Globalny Obligacji Zamiennych

Marek Olewiecki, zarządzający funduszem

Fundusz rynku surowców

Foto: Fotorzepa

Esaliens Złota i Metali Szlachetnych

Marek Popielas, członek zarządu Esaliens TFI

Fundusz PPK

Foto: Fotorzepa

Esaliens TFI

Piotr Rzeźniczak, prezes zarządu

Otwarty Fundusz Emerytalny

Foto: Fotorzepa

OFE PZU Złota Jesień

Arkadiusz Julke, wiceprezes PTE PZU

Foto: Fotorzepa

Tomasz Bardziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Foto: Fotorzepa

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, większościowego akcjonariusza Gremi Media, Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, Cezary Szymanek, redaktor naczelny „Parkietu” i zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Foto: Fotorzepa

Na corocznej gali w siedzibie GPW spotkali się nominowani i laureaci nagród „Parkietu”, prezesi spółek giełdowych, doradcy inwestycyjni, zarządzający aktywami, analitycy.

Foto: Fotorzepa

Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media, Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Foto: Fotorzepa

Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM Polska Miedź, Cezary Szymanek.

Foto: Fotorzepa

Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, Maciej Maciejowski, prezes Gremi Media, Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.

Foto: Fotorzepa

Forum Rynku Finansowego otworzyła debata „Państwo a rynek kapitałowy – partnerstwo czy napięcie?”. Wzięli w niej udział: Remigiusz Paszkiewicz (KGHM), Piotr Krupa (Kruk), Maciej Trybuchowski (KDPW), Jacek Jastrzębski (KNF), Adam Góral (Asseco Poland) i Tomasz Bardziłowski (GPW). Debatę prowadził Cezary Szymanek („Parkiet”, „Rzeczpospolita”).

Foto: Fotorzepa

W debacie „Wielkie inwestycje. Czy Polska wchodzi w nowy cykl rozwojowy?” dyskutowali Szymon Midera (PKO BP), Adam Leszkiewicz (PGZ) i Mirosław Czekaj (BGK).

Foto: Fotorzepa

W debacie „Local content. Jak spółki z udziałem SP wraz ze spółkami prywatnymi mogą rozruszać inwestycje w Polsce?” uczestniczyli: Andrzej Sterczyński (Unibep), Artur Popko (Budimex), Grzegorz Lot (Tauron) i Przemysław Ciszak (MAP). Debatę prowadził Paweł Czuryło, „Rzeczpospolita”.

Foto: Fotorzepa

Debatę „IPO, delistingi, private markets. Dokąd uciekają polskie spółki?” prowadził Przemysław Tychmanowicz, „Parkiet”. Wzięli w niej udział: Artur Iwański (Ipopema Securities), Paweł Borys (MCI), Mirosław Kachniewski (SEG), Michał Kobza (GPW), Bartosz Margol (PwC), Marek Warzecha (Ponar Wadowice).

Foto: Fotorzepa

W debacie „Nowe technologie, kosmos, biotechnologie. Gdzie dziś są najbardziej atrakcyjne sektory na GPW?” dyskutowali: Michał Marczak (PKO BP), Jędrzej Łukomski (Rockbridge TFI), Jędrzej Kowalewski (Scanway), Sylwia Jaśkiewicz (DM BOŚ) i Mikołaj Raczyński (PFR).

Foto: Fotorzepa

Znaczenie dialogu oraz zaufanie pomiędzy państwem i rynkiem jest kluczowe powiedział Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, podczas Forum Rynku Finansowego.

Foto: Fotorzepa

– Widzimy, jak urosła giełda i jak wygląda kapitalizacja głównych spółek publicznych Skarbu Państwa. To dla mnie dowód, że państwo odgrywa dobrą rolę, gospodarnie zarządzając swoim majątkiem – mówił minister aktywów państwowych Wojciech Balczun w rozmowie z Cezarym Szymankiem podczas Forum Rynku Finansowego, organizowanego przez „Parkiet” i „Rzeczpospolitą”.

Foto: Fotorzepa

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślał, że jeśli chcemy realizować wielkie inwestycje w Polsce, potrzebne są pieniądze i sprawne procedury.

Foto: Fotorzepa

Krzysztof A. Kowalczyk, „Rzeczpospolita” moderował debatę „Prognozy kontra rzeczywistość. Dokąd naprawdę zmierza polska gospodarka?”, w której udział wzięli: Grzegorz Maliszewski (Bank Millennium), Ludwik Kotecki (RPP), Piotr Bujak (PKO BP) i Piotr Bielski (Santander BP).

Foto: Fotorzepa

„OKI i kapitał długoterminowy. Jak zbudować w Polsce realny popyt na akcje?”. W debacie prowadzonej przez Cezarego Szymanka uczestniczyli: Tomasz Korab (Eques TFI), Samer Masri (BM PKO BP), Małgorzata Rusewicz (IZFiA), Piotr Szulec (Skarbiec TFI) i Grzegorz Zawada (BM VeloBank).