Zdaniem analityków wyniki za III kwartał roku 2025/2026 pokazały, że Text najtrudniejszy moment może mieć już za sobą. Baza kosztowa wygląda na ustabilizowaną, a MRR w dwóch pierwszych miesiącach 2026 był płaski po spadkach w II półroczu 2025 r. Eksperci zakładają, że MRR powinien zacząć stopniowo się poprawiać w kolejnych miesiącach m.in. dzięki coraz bardziej widocznemu efektowi podwyżek cen zrealizowanych w IV kwartale 2025 r.

Dwucyfrowy potencjał wzrostu notowań zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Ten wątek również wybrzmiewa w raporcie.

„W kontekście AI z pewnością wolelibyśmy, żeby spółka była głębiej zintegrowana z biznesami swoich klientów. Ponadto zakładana przez nas poprawa operacyjna oznacza głównie stabilizację, a nie silną dynamikę wyników. Z drugiej strony, Text ma unikatową ekspozycję na obecne otoczenie makro – niskie mnożniki oznaczają relatywnie małą wrażliwość na potencjalnie wyższą ścieżkę stóp, a 95 proc. przychodów jest w umacniającym się USD” – czytamy w raporcie. Został opracowany przez BM PKO BP na zlecenie GPW w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego. Autorem jest Andrzej Rembelski. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 19 marca o godzinie 7.40.

Jakie plany ma Text na 2026 rok

Skonsolidowane przychody Text w okresie I–III kwartału 2025/2026 wyniosły 249,2 mln zł, a zysk netto 88,1 mln zł. Oznacza to spadek odpowiednio o 6 proc. i 31 proc. rok do roku.

Na koniec trzeciego kwartału powtarzalne przychody abonamentowe (MRR) osiągnęły 6,98 mln USD, co oznacza spadek o 1,7 proc. w skali roku. W przeliczeniu na roczne przychody powtarzalne (ARR) daje to wartość 83,7 mln USD Celem strategicznym grupy pozostaje osiągnięcie poziomu 100 mln USD

Przy okazji publikacji ostatnich wyników spółka sygnalizowała, że w styczniu i lutym nie zanotowała istotnych zmian w obserwowanych trendach rynkowych. Poziom MRR pozostawał stabilny od zakończenia III kwartału roku finansowego. Również płatności pozostały na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy, przy czym kontynuowany był wzrost w zakresie płatności za wykorzystanie API przez klientów.