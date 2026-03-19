Text z potencjałem. Czyli powrót do przyszłości

Dostrzegamy w obecnej wycenie okazję inwestycyjną, ostatnie wyniki pokazały, że Text najtrudniejszy moment może mieć już za sobą – uważają analitycy BM PKO BP. Sygnalizują, że wskaźnikowo spółka jest teraz najtańsza w historii.

Publikacja: 19.03.2026 12:57

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaka jest aktualna rekomendacja dla spółki Text?
  • Jakie czynniki wpłynęły na presję cenową akcji Text w ostatnim czasie?
  • Jakie kluczowe zmiany operacyjne i stabilizujące trendy prognozuje się dla spółki?
  • Jak przedstawiają się ostatnie wyniki Text oraz jakie są strategiczne cele?

Notowania spółki Text mają za sobą mocną falę spadkową. Obecnie kosztują niespełna 37 zł (dziś kurs zyskuje 1–2 proc.). Zdaniem ekspertów z BM PKO BP walory są niedowartościowane. W raporcie z 18 marca podnieśli rekomendację do „kupuj” z „trzymaj”, a cenę docelową obniżyli do 45 zł z wcześniejszych 57 zł. Nowa implikuje prawie 22-proc. przestrzeń do zwyżki w stosunku do obecnego kursu.

Text: są dobre i złe wiadomości. To czas łowienia dołka?
Technologie
Text: są dobre i złe wiadomości. To czas łowienia dołka?

Ile warte są akcje spółki Text

Raport wydano przy kursie 36,18 zł. Analitycy podkreślają, że od ich poprzedniego raportu akcje potaniały o 26 proc. i zachowywały się aż 45 pkt proc. słabiej od WIG. Spółka była pod presją: rozczarowujących odczytów MRR, wyższej inflacji bazy kosztowej oraz globalnej presji na wyceny spółek technologicznych. Ta kombinacja sprowadziła wycenę w okolice historycznych minimów.

„Jednocześnie dostrzegamy w obecnej wycenie okazję inwestycyjną, biorąc pod uwagę: zahamowanie spadku MRR na początku 2026, bardziej ustabilizowaną bazę kosztową, wyłaniający się kształt odświeżonego pozycjonowania i dystrybucji produktów oraz nieliniową zależność wycen spółek technologicznych od wzrostu lub jego braku” – czytamy w raporcie.

Zdaniem analityków wyniki za III kwartał roku 2025/2026 pokazały, że Text najtrudniejszy moment może mieć już za sobą. Baza kosztowa wygląda na ustabilizowaną, a MRR w dwóch pierwszych miesiącach 2026 był płaski po spadkach w II półroczu 2025 r. Eksperci zakładają, że MRR powinien zacząć stopniowo się poprawiać w kolejnych miesiącach m.in. dzięki coraz bardziej widocznemu efektowi podwyżek cen zrealizowanych w IV kwartale 2025 r.

Dwucyfrowy potencjał wzrostu notowań zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Ten wątek również wybrzmiewa w raporcie.

„W kontekście AI z pewnością wolelibyśmy, żeby spółka była głębiej zintegrowana z biznesami swoich klientów. Ponadto zakładana przez nas poprawa operacyjna oznacza głównie stabilizację, a nie silną dynamikę wyników. Z drugiej strony, Text ma unikatową ekspozycję na obecne otoczenie makro – niskie mnożniki oznaczają relatywnie małą wrażliwość na potencjalnie wyższą ścieżkę stóp, a 95 proc. przychodów jest w umacniającym się USD” – czytamy w raporcie. Został opracowany przez BM PKO BP na zlecenie GPW w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego. Autorem jest Andrzej Rembelski. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 19 marca o godzinie 7.40.

Jakie plany ma Text na 2026 rok

Skonsolidowane przychody Text w okresie I–III kwartału 2025/2026 wyniosły 249,2 mln zł, a zysk netto 88,1 mln zł. Oznacza to spadek odpowiednio o 6 proc. i 31 proc. rok do roku.

Na koniec trzeciego kwartału powtarzalne przychody abonamentowe (MRR) osiągnęły 6,98 mln USD, co oznacza spadek o 1,7 proc. w skali roku. W przeliczeniu na roczne przychody powtarzalne (ARR) daje to wartość 83,7 mln USD Celem strategicznym grupy pozostaje osiągnięcie poziomu 100 mln USD

Przy okazji publikacji ostatnich wyników spółka sygnalizowała, że w styczniu i lutym nie zanotowała istotnych zmian w obserwowanych trendach rynkowych. Poziom MRR pozostawał stabilny od zakończenia III kwartału roku finansowego. Również płatności pozostały na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy, przy czym kontynuowany był wzrost w zakresie płatności za wykorzystanie API przez klientów.

W 2025 r. na rynek trafił nowy produkt pod roboczą nazwą Text App. W II kwartale roku finansowego spółka pozyskała pierwszych klientów tego rozwiązania. Nadal je rozwija.

„Spółka studzi oczekiwania wobec nowego zintegrowanego produktu, przynajmniej na kilka kwartałów; ok. 700 klientów pozostaje w fazie testowej od jesieni. Jednocześnie dedykowana strona internetowa www.text.com jasno pokazuje, że w wyścigu AI Text chce akcentować wpływ swojego rozwiązania na sprzedaż, a nie jedynie redukcję kosztów obsługi. To podejście wyróżnia firmę na tle konkurentów” – czytamy w raporcie BM PKO BP.

Spółki nowej ekonomii. Czy jaśniej zabłysną na giełdzie?
Analizy rynkowe
Spółki nowej ekonomii. Czy jaśniej zabłysną na giełdzie?

