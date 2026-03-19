Notowania spółki Text mają za sobą mocną falę spadkową. Obecnie kosztują niespełna 37 zł (dziś kurs zyskuje 1–2 proc.). Zdaniem ekspertów z BM PKO BP walory są niedowartościowane. W raporcie z 18 marca podnieśli rekomendację do „kupuj” z „trzymaj”, a cenę docelową obniżyli do 45 zł z wcześniejszych 57 zł. Nowa implikuje prawie 22-proc. przestrzeń do zwyżki w stosunku do obecnego kursu.
Czytaj więcej
Przychody i zyski technologicznej grupy spadły. Ale jest promyk nadziei: Text w końcu opublikował raport kwartalny, który okazał się nieco lepszy o...
Raport wydano przy kursie 36,18 zł. Analitycy podkreślają, że od ich poprzedniego raportu akcje potaniały o 26 proc. i zachowywały się aż 45 pkt proc. słabiej od WIG. Spółka była pod presją: rozczarowujących odczytów MRR, wyższej inflacji bazy kosztowej oraz globalnej presji na wyceny spółek technologicznych. Ta kombinacja sprowadziła wycenę w okolice historycznych minimów.
„Jednocześnie dostrzegamy w obecnej wycenie okazję inwestycyjną, biorąc pod uwagę: zahamowanie spadku MRR na początku 2026, bardziej ustabilizowaną bazę kosztową, wyłaniający się kształt odświeżonego pozycjonowania i dystrybucji produktów oraz nieliniową zależność wycen spółek technologicznych od wzrostu lub jego braku” – czytamy w raporcie.
Zdaniem analityków wyniki za III kwartał roku 2025/2026 pokazały, że Text najtrudniejszy moment może mieć już za sobą. Baza kosztowa wygląda na ustabilizowaną, a MRR w dwóch pierwszych miesiącach 2026 był płaski po spadkach w II półroczu 2025 r. Eksperci zakładają, że MRR powinien zacząć stopniowo się poprawiać w kolejnych miesiącach m.in. dzięki coraz bardziej widocznemu efektowi podwyżek cen zrealizowanych w IV kwartale 2025 r.
Dwucyfrowy potencjał wzrostu notowań zawsze wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Ten wątek również wybrzmiewa w raporcie.
„W kontekście AI z pewnością wolelibyśmy, żeby spółka była głębiej zintegrowana z biznesami swoich klientów. Ponadto zakładana przez nas poprawa operacyjna oznacza głównie stabilizację, a nie silną dynamikę wyników. Z drugiej strony, Text ma unikatową ekspozycję na obecne otoczenie makro – niskie mnożniki oznaczają relatywnie małą wrażliwość na potencjalnie wyższą ścieżkę stóp, a 95 proc. przychodów jest w umacniającym się USD” – czytamy w raporcie. Został opracowany przez BM PKO BP na zlecenie GPW w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego. Autorem jest Andrzej Rembelski. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 19 marca o godzinie 7.40.
Skonsolidowane przychody Text w okresie I–III kwartału 2025/2026 wyniosły 249,2 mln zł, a zysk netto 88,1 mln zł. Oznacza to spadek odpowiednio o 6 proc. i 31 proc. rok do roku.
Na koniec trzeciego kwartału powtarzalne przychody abonamentowe (MRR) osiągnęły 6,98 mln USD, co oznacza spadek o 1,7 proc. w skali roku. W przeliczeniu na roczne przychody powtarzalne (ARR) daje to wartość 83,7 mln USD Celem strategicznym grupy pozostaje osiągnięcie poziomu 100 mln USD
Przy okazji publikacji ostatnich wyników spółka sygnalizowała, że w styczniu i lutym nie zanotowała istotnych zmian w obserwowanych trendach rynkowych. Poziom MRR pozostawał stabilny od zakończenia III kwartału roku finansowego. Również płatności pozostały na poziomie zbliżonym do poprzednich miesięcy, przy czym kontynuowany był wzrost w zakresie płatności za wykorzystanie API przez klientów.
W 2025 r. na rynek trafił nowy produkt pod roboczą nazwą Text App. W II kwartale roku finansowego spółka pozyskała pierwszych klientów tego rozwiązania. Nadal je rozwija.
„Spółka studzi oczekiwania wobec nowego zintegrowanego produktu, przynajmniej na kilka kwartałów; ok. 700 klientów pozostaje w fazie testowej od jesieni. Jednocześnie dedykowana strona internetowa www.text.com jasno pokazuje, że w wyścigu AI Text chce akcentować wpływ swojego rozwiązania na sprzedaż, a nie jedynie redukcję kosztów obsługi. To podejście wyróżnia firmę na tle konkurentów” – czytamy w raporcie BM PKO BP.
Czytaj więcej
Indeksy z GPW w 2025 r. zanotowały imponujące stopy zwrotu, a motorem napędowym zwyżek były największe firmy. W 2026 r. mniejsze będą odrabiać zale...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas