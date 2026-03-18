Grupa cyber_Folks pokazuje wyniki. Czy kursy zaczną odbijać?

Vercom, Shoper i cyber_Folks mają za sobą udany rok. Deklarują, że nie spoczną na laurach. Notowania tych firm w ostatnich latach mocno rosły, ale w styczniu i lutym spadły na fali obaw o wpływ AI na biznes branży IT. Czy notowania zaczną odbijać?

Publikacja: 18.03.2026 10:09

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyniki finansowe osiągnęły spółki z grupy cyber_Folks.
  • Jakie strategie rozwoju są realizowane przez cyber_Folks.
  • W jaki sposób zarządy firm postrzegają wpływ AI na ich działalność i plany.
  • Jakie są kluczowe czynniki wpływające na aktualną wycenę giełdową spółek oraz ich potencjał?

Podczas środowej sesji indeksy na warszawskiej giełdzie lekko zyskują na wartości. Z kolei notowania spółek z grupy kapitałowej cyber_Folks oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia. Zarówno cyber_Folks, jak i Vercom i Shoper miały udany rok.

– Dynamiczny wzrost przychodów idzie w parze z rosnącą rentownością i silną generacją gotówki, przy zachowaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. Dzięki temu możemy jednocześnie finansować dalszą ekspansję, realizować akwizycje oraz konsekwentnie budować wartość dla akcjonariuszy – mówi Robert Stasik, wiceprezes cyber_Folks.

Jakie wyniki ma cyber_Folks

Grupa cyber_Folks zakończyła IV kwartał 2025 r. z z przychodami, które wzrosły rok do roku o 37 proc. do 236,7 mln zł. Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 71 proc. do 82,4 mln zł. Z kolei zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,2 mln zł, co oznacza wzrost o 16 proc. W całym 2025 r. przychody wzrosły o 30 proc. do 855,2 mln zł. Skorygowana EBITDA sięgnęła 291,7 mln zł (+66 proc.), a marża EBITDA wyniosła 34,1 proc.

cyber_Folks rozwija ekosystem narzędzi technologicznych dla e-commerce. Zakłada utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Wzrost ten ma być wspierany zarówno przez rozwój organiczny, jak i efekty przejęcia PrestaShop, sfinalizowanego w lutym 2026 r.

– Rok 2026 będzie dla nas okresem dalszej integracji ekosystemu oraz wykorzystania synergii cross-sell pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami grupy. Równolegle będziemy rozwijać produkty oparte na sztucznej inteligencji i wykorzystywać możliwości dalszej konsolidacji rynku technologii dla e-commerce w Europie – zapowiada Stasik.

W latach 2017–2025 przychody cyber_Folks rosły średnio o około 36 proc. rocznie, a skorygowana EBITDA o 37 proc. (w ujęciu CAGR).

Wycena cyber_Folks na giełdzie wynosi obecnie prawie 2,8 mld zł. Za akcję trzeba zapłacić niespełna 180 zł. W stosunku do średniej ceny docelowej z rekomendacji kurs ma jeszcze 23-proc. potencjał do zwyżki.

Jakie wyniki mają Vercom i Shoper

Z kolei zależny Vercom w 2025 r. miał 471,2 mln zł przychodów (spadek o 5 proc.), 112,3 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o ponad jedną piątą) oraz 90,9 mln zł zysku netto (+18 proc.).

Natomiast Shoper zanotował 218 mln zł przychodów (+13 proc.), 75,2 mln zł EBITDA (+23 proc.) oraz 47,4 mln zł skorygowanego zysku netto (+13 proc.). W IV kwartale 2025 r. wartość sprzedaży realizowanej przez klientów Shopera w modelu omnichannel osiągnęła rekordowe 6,5 mld zł, rosnąc rok do roku o połowę. W całym 2025 r. wartość sprzedaży w tym modelu przekroczyła 21 mld zł (+45 proc.), znacząco przewyższając tempo wzrostu całego rynku e-commerce w Polsce. W 2025 roku przychody Shopera poszły w górę o 13 proc. do 218 mln zł, a skorygowana EBITDA o 21 proc. do 80 mln zł.

Ile warte są akcje cyber_Folks, Vercomu i Shopera

Globalne zawirowania związane z AI w styczniu i lutym mocno uderzyły w wyceny spółek technologicznych – również na polskim rynku. I tak np., wspomniany już cyber_Folks na początku roku był wyceniany powyżej 200 zł za walor, a teraz na około 180 zł.

Również Vercom i Shoper odczuły przecenę. Za akcję Vercomu trzeba obecnie zapłacić około 123 zł, a średnia cena docelowa z rekomendacji implikuje wartość 151,5 zł, czyli o 23 proc. wyższą od obecnego kursu.

Z kolei za walor Shopera trzeba obecnie zapłacić około 41 zł. Średnia cena docelowa jest w okolicach 59 zł, co wskazuje na 45-proc. przestrzeń do zwyżki.

Zarządy spółek z grupy cyber_Folks podkreślają, że AI nie jest dla nich zagrożeniem, ale szansą. Na przykład Shoper rozwija rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji jako element systemu operacyjnego dla e-commerce. Celem wdrażanych narzędzi jest ograniczenie liczby operacji wykonywanych przez merchantów nawet o 50 proc., co pozwala szybciej skalować sprzedaż przy mniejszej złożoności i kosztach operacyjnych.

– Sztuczna inteligencja nie zastępuje platformy e-commerce, ale zwiększa efektywność prowadzenia biznesu. Naszym celem jest ograniczenie liczby manualnych operacji i umożliwienie merchantom szybszego skalowania sprzedaży przy mniejszej złożoności operacyjnej. Największa wartość w e-commerce powstaje dziś w automatyzacji procesów, integracjach oraz pracy na danych – podkreśla Jakub Dwernicki, prezes Shopera.

