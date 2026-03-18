Grupa cyber_Folks pokazuje wyniki. Czy kursy zaczną odbijać?

cyber_Folks rozwija ekosystem narzędzi technologicznych dla e-commerce. Zakłada utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu w kolejnych latach. Wzrost ten ma być wspierany zarówno przez rozwój organiczny, jak i efekty przejęcia PrestaShop, sfinalizowanego w lutym 2026 r.

– Rok 2026 będzie dla nas okresem dalszej integracji ekosystemu oraz wykorzystania synergii cross-sell pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami grupy. Równolegle będziemy rozwijać produkty oparte na sztucznej inteligencji i wykorzystywać możliwości dalszej konsolidacji rynku technologii dla e-commerce w Europie – zapowiada Stasik.

W latach 2017–2025 przychody cyber_Folks rosły średnio o około 36 proc. rocznie, a skorygowana EBITDA o 37 proc. (w ujęciu CAGR).

Wycena cyber_Folks na giełdzie wynosi obecnie prawie 2,8 mld zł. Za akcję trzeba zapłacić niespełna 180 zł. W stosunku do średniej ceny docelowej z rekomendacji kurs ma jeszcze 23-proc. potencjał do zwyżki.

Jakie wyniki mają Vercom i Shoper

Z kolei zależny Vercom w 2025 r. miał 471,2 mln zł przychodów (spadek o 5 proc.), 112,3 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o ponad jedną piątą) oraz 90,9 mln zł zysku netto (+18 proc.).

Natomiast Shoper zanotował 218 mln zł przychodów (+13 proc.), 75,2 mln zł EBITDA (+23 proc.) oraz 47,4 mln zł skorygowanego zysku netto (+13 proc.). W IV kwartale 2025 r. wartość sprzedaży realizowanej przez klientów Shopera w modelu omnichannel osiągnęła rekordowe 6,5 mld zł, rosnąc rok do roku o połowę. W całym 2025 r. wartość sprzedaży w tym modelu przekroczyła 21 mld zł (+45 proc.), znacząco przewyższając tempo wzrostu całego rynku e-commerce w Polsce.