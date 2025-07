Resort cyfryzacji proponuje ułatwienia dla telekomów

Czytaj więcej Technologie Prezes UKE: Deregulacja Orange może przynieść wzrost inwestycji Dlaczego chce zdjąć regulacje z Orange Polska, ile telekomy zainwestują w 5G, jaką ma wizję poczty, czy będzie kandydował na kolejną kadencję - mówi dr inż. Jacek Oko, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Budynki bez sieci

Według najnowszych danych resortu cyfryzacji, przygotowanych na podstawie zgłoszeń operatorów telekomunikacyjnych i mieszkańców do systemu informatycznego SIDUSIS, poza zasięgiem szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do internetu jest w Polsce ponad 15 proc. budynków (1,41 mln na 9,1 mln) o oznaczonym adresie urzędowym (tzw. punktów adresowych). – To nie znaczy, że nie dostrzegamy zmian na rynku – mówił Michał Gramatyka, wyliczając dostęp mobilny i rozwiązania satelitarne. – Stoimy jednak na stanowisku, że zapewnienie dostępu światłowodowego na ostatniej mili daje pewność niezakłóconego dostępu do sieci – dodawał.

Choć – jak mówili ministrowie – priorytetem jest internet światłowodowy, to nowelizacja Megaustawy będzie też ważna dla operatorów komórkowych.

Procedury do zmiany

Co chce zmienić w przepisach Ministerstwo Cyfryzacji? Wiceminister Gramatyka wyliczył kilka głównych inicjatyw ograniczających według niego biurokrację i przyspieszających proces inwestycji.

Jeden z nich to jednolity cyfrowy wniosek. – Zobowiążemy urzędy do przyjmowania dokumentacji w drodze elektronicznej. Szacujemy, że o 70 proc. będziemy w stanie ograniczyć biurokrację – mówił Michał Gramatyka.