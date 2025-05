Akcje Huuuge podczas środowej sesji zyskują na wartości. Około godz. 12 kurs rośnie o 4 proc. Spółka jest w trakcie porządkowania grupy i szukania oszczędności (m.in. redukcja zatrudnienia). Właśnie podała solidne wyniki za I kwartał 2025 r.

- Są dowodem skutecznej realizacji naszych planów oraz przyjętej strategii. Priorytetem pozostaje długoterminowa rentowność naszego biznesu oraz umacnianie pozycji flagowych gier na rynku typu social casino – komentuje prezes Huuuge, Wojciech Wronowski.

Jakie wyniki miało Huugue w I kwartale 2025 r.

W I kwartale 2025 r. Huuuge odnotowało 19,81 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 16,5 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł do 22,4 mln USD z 18,14 mln USD, a EBITDA do 24,7 mln USD z 20,6 mln USD. Natomiast przychody ze sprzedaży spadły do 62,4 mln USD z prawie 67 mln USD rok wcześniej.

Wyniki są zbliżone do oczekiwań analityków. Na poziomie skorygowanej EBITDA i zysku operacyjnego są o prawie 3 proc. wyższe od średniej z prognoz.