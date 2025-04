Huuuge podkreśla również, że choć na rynku nadal pojawiają się okazje do przejęć, to grupa podchodzi do nich selektywnie i koncentruje się wyłącznie na transakcjach o wysokim potencjale – kierując się ich strategiczną wartością, a nie presją czasu.

Przełom w wynikach Huuuge

Spółka podkreśla, że ostatni kwartał poprzedniego roku był dla grupy przełomowy – przychody ustabilizowały się, m.in. dzięki pomyślnym premierom nowych funkcjonalności we flagowych grach. Dodatkowo, aby poprawić efektywność operacyjną oraz długoterminową rentowność, Huuuge przeprowadził restrukturyzację. Spółka zamknęła zespoły pracujące nad grami z segmentu casual, ograniczono też liczbę biur. Zapadał też decyzja o zmniejszeniu zatrudnienia o 29 proc.

Restrukturyzacja ma obniżyć roczne koszty operacyjne o około 12 mln USD, wspierając długoterminowy rozwój firmy.

- Wyniki czwartego kwartału pokazują, że nasze długoterminowe inwestycje w jakość gier zaczynają przynosić wymierne efekty – komentuje Wojciech Wronowski, CEO Huuuge.

Jakie wyniki w 2024 r. miał Huuuge

W całym 2024 r. przychody Huuuge spadły o 11,5 proc. rok do roku do 250,8 mln USD. Skorygowana EBITDA wyniosła 87,1 mln USD, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 65 mln USD, a stan środków pieniężnych na koniec 2024 r. sięgnął 141,8 mln USD.