Producenci gier mają za sobą trudny 2024 r. Wiele studiów rozczarowało, a ich notowania poszły mocno w dół. „Liderem” przeceny było 11 bit studios po gorszej od oczekiwań premierze drugiej części „Frostpunka” i po rezygnacji z prac nad „Projektem 8”. Przecena była tak drastyczna, że kurs spadł poniżej (zaktualizowanych) cen docelowych z najnowszych rekomendacji. Zdaniem analityków to dobry czas na zakup akcji 11 bit studios. Najwyraźniej inwestorzy wzięli sobie to do serca, bo dzisiejsza sesja jest już kolejną, podczas której kurs 11 bit studios odbija. Dziś to właśnie ta spółka jest liderem wzrostów w WIG.GAMES5.

Ile warte są akcje producentów gier?

W czwartek przed południem za akcję 11 bit studios trzeba zapłacić 181,4 zł, po wzroście o prawie 7 proc. Wartość obrotu od rana sięgnęła już 6 mln zł. Względem grudniowej wyceny Noble Securities kurs ma jeszcze 35-proc. przestrzeń do zwyżki. Natomiast zdecydowanie mniejszy, kilkuprocentowy potencjał mają notowania w stosunku do wyceny BM mBanku. Przy obecnej cenie akcji, kapitalizacja 11 bit studios wynosi mniej niż 0,5 mld zł, a jeszcze kilka miesięcy temu przekraczała 1 mld zł.

Największym studiem na GPW niezmiennie jest CD Projekt, którego notowania dziś kontynuują dobrą passę z 2024 r. Studio zaczynało zeszły rok z kursem na poziomie 110 zł, a obecnie wynosi on 196,6 zł. Dziś notowania zyskują prawie 3 proc., a wartość obrotu sięgnęła już 19 mln zł. CD Projekt w tym roku koncentruje się na pracach nad czwartą częścią „Wiedźmina”. Opublikowany w grudniu 2024 r. pierwszy zwiastun nowej gry wywołał bardzo duże zainteresowanie. Przy obecnej cenie akcji CD Projekt jest wyceniany na 19,7 mld zł. To dwa razy tyle, ile wynosi łączna kapitalizacja wszystkich 359 spółek z NewConnect.

Dzisiejsza sesja jest też dobra dla producentów gier mobilnych takich jak Ten Square Games i Huuuge, które mają za sobą kilka trudnych lat. Spółki zrestrukturyzowały swoje biznesy i zapowiadają poprawę wyników. Czas pokaże czy 2025 r. będzie dla tego segmentu okresem prawdziwego odbicia.