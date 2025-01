Notowania Huuuge podczas czwartkowej sesji zyskiwały na wartości. Po południu akcje wyceniano na 19 zł po zwyżce o 5 proc. Od czasu debiutu na GPW w 2021 r. wartość spółki spadła o ponad połowę (akcje w IPO sprzedawano po 50 zł), co ma związek z wolniejszym, niż oczekiwał rynek, rozwojem spółki. Jej władze starają się dopasować strukturę grupy do trudnego otoczenia rynkowego (segment gier mobilnych), w co wpisuje się najnowsza zapowiedź dotycząca zwolnień grupowych. Czwartkowe wzrosty notowań świadczą o tym, że rynek liczy na oszczędności, poprawę efektywności biznesu i w efekcie poprawę wyników.

Zwolnienia w spółce zależnej Huuuge Games obejmą 21 proc. zatrudnionych. Władze firmy nie wykluczają dalszych redukcji. Przewidują, że redukcja zatrudnienia w całej grupie wyniesie 28 proc. zatrudnionych. Kolejne informacje mają się pojawić po zakończeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników. Redukcje zostaną przeprowadzone do końca lutego, a dane dotyczące wpływu na wyniki finansowe będą w raporcie za I kwartał 2025 r.

Na GPW notowanych jest kilka dużych studiów produkujących gry mobilne. Oprócz Huuuge są to m.in. Ten Square Games i Artifex Mundi. Notowania tego ostatniego w czwartek zyskiwały na wartości po publikacji danych za grudzień. Spółka wypracowała w tym okresie 8,5 mln zł przychodów, wobec 7,5 mln zł przed rokiem. Za gros sprzedaży odpowiadał flagowy produkt, gra „Unsolved”. Cały 2024 r. Artifex zamknął 26-proc. wzrostem sprzedaży do 103 mln zł.

– W 2025 r. mocno przybliżymy się do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest posiadanie dwóch perspektywicznych i skalowalnych tytułów o dużym potencjale komercyjnym – zapowiedział prezes Artifeksu, Przemysław Błaszczyk.