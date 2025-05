Notowania Asseco Poland rozpoczęły środową sesję od solidnych wzrostów. Po godz. 10 kurs zyskuje ponad 6 proc. i wynosi 183 zł. To historyczne maksimum. Poprzedni rekord (około 179 zł) pochodził z 2000 r., czyli z okresu tzw. bańki internetowej.

Reklama

Jakie wyniki miało Asseco w I kwartale 2025 r.

W I kwartale 2025 roku grupa Asseco osiągnęła 4,6 mld zł przychodów, z czego 3,6 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny wzrósł o 12 proc. do 470 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej o 9 proc. do 136 mln zł. Wyniki są zbliżone do średniej z oczekiwań analityków.

Asseco podkreśla, że wyniki grupy są silnie zdywersyfikowane – 88 proc. sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Asseco International i Formula Systems. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 7 proc. i wyniosły 544 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco International ukształtowała się na poziomie 1,1 mld zł, co oznacza wzrost o 11 proc.