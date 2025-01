Podczas piątkowej sesji akcje Asseco Poland zyskują 1,4 proc. Są obecnie wyceniane na 102 zł. To najwyższy poziom od czasów tzw. bańki internetowej w 2000 r. Wtedy walory były najdroższe w historii – wyceniano je na niemal 180 zł. Potem kurs się załamał i w 2002 r. wynosił zaledwie kilkanaście złotych. W kolejnych latach przeważał popyt, a jego nasilenie obserwowaliśmy podczas tzw. covidowej hossy w 2021 r., kiedy kurs zbliżył się do poziomu 100 zł, ale go nie przekroczył. Udało się to wczoraj - na finiszu czwartkowej sesji akcje wyceniono na 100,7 zł po wzroście o 1,9 proc. Są najdroższe od wiosny 2000 r.

Jakie są plany Asseco?

Asseco jest największą grupą IT w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Firma obecna jest w 62 krajach, zatrudnia ponad 33 tys. osób. Rozwija się organicznie i poprzez akwizycje. W 2024 r. do grupy dołączyło kilkanaście spółek, działających m.in. na rynkach: izraelskim, amerykańskim, portugalskim, a także w Indiach i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Z kolei w 2025 r. Asseco sfinalizowało przejęcie 51 proc. udziałów w spółce Infocomp z Torunia specjalizującej się w usługach outsourcingu informatycznego systemów szpitalnych.

Spółki Asseco notowane są na giełdzie w Warszawie, na rynku Nasdaq i w Tel Awiwie. Wyniki za cały 2024 r. nie są jeszcze znane. W trakcie trzech kwartałów grupa Asseco wypracowała 12,6 mld zł przychodów, z czego ponad 9,9 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny był o 10 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2023 roku i wyniósł 1,3 mld zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 7 proc., wyniósł 369 mln zł.

Pod koniec listopada portfel zamówień Asseco na rok 2024, w obszarze oprogramowania i usług własnych, miał wartość 13,2 mld zł. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2023 rok, był on wyższy o 10 proc. niż rok wcześniej.