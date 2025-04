Spyrosoft jest dziś liderem wzrostów na warszawskiej giełdzie. Jego akcje drożeją o 22 proc. do 510 zł. Od rana właściciela zmieniły już akcje o wartości przekraczającej 1 mln zł. Rynek pozytywnie ocenił opublikowane wyniki za 2024 r. Perspektywy na 2025 r. też wyglądają dobrze.

Jakie wyniki ma Spyrosoft

W 2024 r. przychody grupy wzrosły o 11,9 proc. do 465,4 mln zł. EBITDA poszła w górę o 35,4 proc. do 56,9 mln zł, a zysk netto o 74 proc. do 34,3 mln zł.

W 2024 r. pozytywny wpływ na przychody grupy miał kontrakt z BBC. Spółka informuje, że kontrakt rozwija się zgodnie z planem i w IV kwartale 2024 r. odpowiadał za 10 proc. łącznych przychodów. Widoczny był także wpływ przychodów z działalności Codibly, spółki przejętej przez Spyrosoft w czerwcu 2024 r. W II półroczu 2024 r. przychody Codibly stanowiły 5,5 proc. łącznych przychodów grupy.

Zyski Spyrosoftu urosły szybciej niż przychody. To skutek rosnących stawek sprzedażowych i spadku kosztów, w tym zmniejszenia udziału tzw. ławki, czyli kosztów pracowników bez przydzielonych projektów. W 2024 r. spadła ona do 3,8 proc. z 6 proc. w 2023 r. A w samym IV kwartale wynosiła tylko 2 proc. Zarząd informuje, że tak niewielka ławka nie stwarza ryzyka ograniczania potencjału do rozwoju bo grupa współpracuje z zewnętrznymi kontraktorami i freelancerami. Dlatego mogła poszerzyć zakres dostarczanych usług dla istniejących klientów i rozpocząć współpracę z nowymi.