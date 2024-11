Inwestorzy docenili dobre wyniki Spyrosoftu

Inwestorzy docenili opublikowane we wtorek wyniki Grupy Spyrosoft. Zysk netto wzrósł o 78,6 proc. r/r do 20,2 mln zł. W samym trzecim kwartale zysk netto Grupy zwiększył się o 124,3 proc. r/r i wyniósł 8,2 mln zł.

– Za nami całkiem dobre trzy kwartały bieżącego roku. Odnotowaliśmy wzrost wszystkich kluczowych wskaźników finansowych i rozbudowaliśmy nasz zespół. Poszerzyliśmy też portfolio obsługiwanych przez Grupę sektorów o elektromobilność i OZE, dzięki Codibly – spółce, którą przejęliśmy w końcu czerwcu tego roku. Choć w trzecim kwartale obserwowaliśmy stopniowe ożywienie na rynku IT, to nadal w tym czasie kluczowa była dla nas kontrola kosztów ogólnego zarządu, w których zawiera się m.in. back office, a także obniżenie kosztów utrzymania tzw. ławki (pracowników bez przydzielonych projektów - red.). Myślę, że widzimy już bardzo dobre rezultaty tego działania. W samym 3 kw. 2024 r. udział ławki w kosztach wytworzenia ukształtował się na poziomie 2,5 proc., a więc na jednym z najniższych w historii Grupy – powiedział Konrad Weiske, prezes Spyrosoftu.

Pozytywny wpływ na wzrost zysku netto Spyrosoft , oferującej kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oprogramowania, w I-III kw. 2024 r. miało zastosowanie ulg podatkowych z lat ubiegłych w ramach działalności B+R oraz mniejsze koszty finansowe spółki, wynikające m.in. z zastosowania instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyko kursowe. W tym okresie 87 proc. przychodów Grupy pochodziło z zagranicy, zatem odpowiednie zarządzanie ryzykiem kursowym częściowo zamortyzowało silnego złotego.

Przychody Grupy Spyrosoft wzrosły w ciągu trzech kwartałów tego roku o 6,7 proc. r/r do 331,6 mln zł. W samym III kwartale przychody zwiększyły się o 13,3 proc. r/r i wyniosły 119,8 mln zł. Skonsolidowany zysk EBITDA w omawianym okresie wzrósł o 18,4 proc. r/r do 37,7 mln zł. W trzecim kwartale wyniósł 15,0 mln zł i był wyższy o 31,8 proc. r/r. Marża EBITDA w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 11,4 proc. vs. 10,3 proc. w analogicznym okresie w 2023 r., a w III kwartale 12,5 proc. vs. 10,7 proc.

Zdywersyfikowana struktura przychodów Spyrosoftu

Grupa utrzymała zdywersyfikowaną strukturę przychodów, zarówno pod względem geograficznym, jak i w podziale na branże. Jeśli chodzi o kierunki geograficzne, szczególny wzrost przychodów w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. został osiągnięty z regionu DACH. Jego udział w przychodach całej Grupy zwiększył się rok do roku o 5 pkt. proc. i wyniósł 34 proc. (osiągając poziom 112,03 mln zł). Innymi wiodącymi rynkami pozostają̨ Wielka Brytania (28 proc.), Polska (13 proc.), Stany Zjednoczone (13 proc.) i Skandynawia (7 proc.).