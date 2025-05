Czytaj więcej Portfel dywidendowy 24 ciekawe spółki na drugi kwartał. PKO, WP, XTB i kto jeszcze? W pierwszych trzech miesiącach 2025 r. wskazania analityków przyniosły dwucyfrową stopę zwrotu, ale nie udało im się wygrać z rynkiem. Drugi kwartał zaczął się od mocnej przeceny na giełdach. Na które firmy teraz warto postawić?

Jakie plany ma Shoper

Wartość GMV omnichannel wygenerowana przez platformy należące do Shopera przekroczyła 4,1 mld zł (+33 proc. rok do roku). W segmencie sklepów internetowych GMV wzrosło o 11 proc. do 2,7 mld zł. Jednocześnie poprawie uległ wskaźnik take rate, który wzrósł o 0,1 p.p. co - zdaniem spółki - potwierdza rosnącą wartość dodaną usług świadczonych w modelu SaaS.

- Wzrost EBITDA przy stabilnych kosztach działalności to klasyczny efekt dźwigni operacyjnej. Wyniki Apilo, rozwój usług płatniczych i rosnące GMV dowodzą, że nasza strategia budowy skalowalnego ekosystemu e-commerce przynosi konkretne rezultaty – ocenia wiceprezes Robert Stasik.

W najbliższym czasie spółka planuje m.in. rozwój App Store oraz nowy Skin Store z większą liczbą szablonów i udoskonaloną edycją. Na stronie cyber_Folks dostępne są już sklepy Shoper oraz narzędzie Apilo.

Jakie wyniki ma cyber_Folks

Również grupa cyber_Folks ma powody do zadowolenia. Od stycznia do marca jej przychody wzrosły o 32 proc. do 191 mln zł, a skorygowana EBITDA zwiększyła się o 55 proc., sięgając 62 mln zł. Spółka podkreśla, że wyniki te potwierdzają pozytywny trend we wszystkich liniach biznesowych – zarówno rozwój organiczny, jak i ten związany z rozpoczętą w lutym konsolidacją Shopera.

- To historyczny kwartał – zarówno finansowo, jak i strategicznie. Rosną wszystkie nasze linie biznesowe, a integracja z Shoperem już przynosi wymierne korzyści. Jesteśmy na dobrej drodze, by zbudować najbardziej zaawansowaną technologicznie grupę e-commerce w regionie CEE. Po sukcesie w Polsce, mamy apetyt na więcej – zapowiada Dwernicki, który jest również prezesem cyber_Folks.