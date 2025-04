Rynek pozytywnie zareagował na opublikowane szacunkowe wyniki Atende za pierwsze trzy miesiące 2025 r. Podczas wtorkowej sesji akcje drożeją o ponad 6 proc. do 3,14 zł. Od wieloletniego minimum, zanotowanego w grudniu 2024 r. na poziomie 2,1 zł, kurs zyskał już ponad połowę. Zrównał się z ceną docelową z raportu BM Pekao z 7 kwietnia. Analitycy podwyższyli w nim zalecenie do „trzymaj” ze „sprzedaj”, a cenę docelową do 3,1 zł z 2,3 zł.

Jakie wyniki ma Atende

Grupa Atende szacuje zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wypracowany w I kwartale 2025 r. na 1,9 mln zł w porównaniu z prawie 1 mln zł straty zanotowanej w I kwartale 2024 r. Z kolei szacunkowe przychody poszły w górę o 25 proc. do 77,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 2,9 mln zł wobec prawie 0,8 mln zł straty rok wcześniej. Dużą poprawę widać też na poziomie EBITDA. Poszła ona w górę do 5,9 mln zł z 2,1 mln zł.

Na poziomie jednostkowym przychody wzrosły o 30 proc. do 66,3 mln zł. Zysk operacyjny o 229 proc. do niemal 3 mln zł, EBITDA o 71 proc. do 4,5 mln zł, a zysk netto o 287 proc. do 2,9 mln zł.

Wyniki na poziomie skonsolidowanym są niższe przede wszystkim z powodu wyzwań związanych z realizacją przez spółkę zależną A2CC wdrożenia systemów informatycznych dla PGE.