Przeszliśmy totalną zmianę. Comp jest dobrze skrojony na czasy niepewności

W 2024 r. wpływ nowych regulacji fiskalnych na wyniki był zerowy. Mimo to EBITDA nadal wzrosła dwucyfrowo. Generacja gotówki to drugi cel strategii. Założyliśmy, że będzie bardzo wysoka konwersja wzrostu na gotówkę, i to się ziściło. Korzystamy z pozycji lidera, którą wypracowaliśmy. Mamy pomysł, w jaki sposób niskokosztowo obsłużyć dalszy wzrost. W 2022 r. transfer gotówki do akcjonariuszy wyniósł 3,5 zł na akcję, w tym roku będzie to ponad 10 zł, niemal trzykrotnie więcej.

W marcu zarząd przedstawił nową strategię na lata 2026–2028 Comp 2028 Security First. Jej główne cele to też wzrost EBITDA, wzrost wartości firmy i transferu gotówki do akcjonariuszy?

W dużej mierze tak. Nasz plan zakłada wzrost EBITDA z zeszłorocznego poziomu 120 mln zł, poprzez tegoroczne 135 mln zł, do 180 mln zł w 2028 r. oraz wzrost corocznie transferu gotówki do akcjonariuszy. W 2028 r. ma on wynieść około 91 mln zł, co przełoży się wtedy na miniunum 25 zł na akcję. EBITDA powinna nam wzrosnąć o 50 proc., ale transfer gotówki do akcjonariuszy trzykrotnie. Kontynuujemy skup akcji własnych jako preferowaną formę dystrybucji gotówki, podkreślając niezmienne przekonanie o niedowartościowaniu naszej spółki.

Jest przesądzone, że będą to skupy akcji, czy w grę wchodzi też wypłata dywidendy?

Planujemy skupy akcji własnych. To forma, która dobrze wspiera dalszy wzrost. Skup akcji własnych w celu ich umorzenia oznacza, że wszystkie wskaźniki stają się bardziej atrakcyjne, licząc na akcję. Stąd nasz transfer gotówki w przeliczeniu na akcję może urosnąć trzykrotnie, do minimum 25 zł na walor.

Jak chcecie podtrzymać wzrost, co będzie napędzać zyski grupy?

Korzystamy z rosnących budżetów na bezpieczeństwo cyfrowe dla wojska, obronności i administracji. Będą wchodziły regulacje, które poszerzą krąg odbiorców. Pomaga nam też KPO w zakresie mniejszych podmiotów.

W segmencie retailowym chcemy rozwinąć model Software as a Service (SaaS), wykorzystując to, że to jest success story. Chcemy na tym budować dalej, dołączyć rozwój płatności elektronicznych, usługi na innych rynkach niż FMCG. Liczymy też na regulację związaną z opakowaniami zwrotnymi. Trzeci element to jest integracja i zabezpieczenie centrów rozliczeniowych AI. Ten rok przyniesie pewien rodzaj przełomu, nie duże publiczne rozwiązania, tylko własne i dobrze chronione. I tu widzimy niszę dla nas.

Mamy też dużo pozytywnego doświadczenia z systemu dozoru elektronicznego (tzw. elektroniczne kajdanki – red.). Obsługujemy taki system w Polsce, Czechach, Armenii i właśnie wygraliśmy pilotażowy kontrakt w Meksyku. To są główne trendy, na które stawiamy, ale niejedyne.