O prawie 5 proc. drożały w środę akcje 11 bit studios. Przed południem wyceniano je na 221 zł - były najdroższe od połowy grudnia 2024 r. Jednak popyt wyhamował, gdy około godz. 15 na platformie X pojawiała się informacja dotycząca premiery gry"The Alters". Wcześniej zapowiadano ją wstępnie na I kwartał. Jednak będzie później.

Kiedy premiera The Alters

Nowego terminu nie podano, ale z treści informacji wynika, że opóźnienie nie będzie duże.

"Chociaż zdajemy sobie sprawę, że może nie być to aktualizacja, na którą liczyliście, ten dodatkowy czas poświęcony jest dalszemu udoskonalaniu parametrów misji i zapewnieniu, że wszystkie niezbędne systemy spełniają bezkompromisowe standardy" - czytamy we wpisie na platformie X.

Premiera "The Alters" to najważniejsze tegoroczne wydarzenie w giełdowej spółce. 2025 r. zapowiada się dla niej pracowicie. Oprócz "The Alters” do sprzedaży mogą trafić również "Moonlighter 2”, dwa płatne dodatki do „Frostpunka 2” oraz konsolowa wersja gry. Polska firma będzie wydawcą gry „Death Howl”, której producentem jest duńskie studio The Outer Zone. Premiera jest planowana w 2025 r.