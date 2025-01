11 bit studios przerwało złą passę negatywnych wiadomości (m.in. likwidacja „P8”). Właśnie podało informację o tym, że będzie wydawcą gry „Death Howl”, której producentem jest duńskie studio The Outer Zone. Premiera gry na urządzenia PC jest planowana na 2025 r. Już od 20 stycznia wersja demonstracyjna będzie dostępna na platformie Steam. Jej udostępnienie zbiegnie się z początkiem tegorocznego 11 bit studios Publisher Sale na Steam.

O czym jest Death Howl

11 bit studios ma na koncie takie tytuły jak „Anomaly”, „This War of Mine”, „Frostpunk” i „Frostpunk 2”, który zadebiutował we wrześniu 2024 r. Z kolei w ramach programu wydawniczego wydane zostały m.in. „Moonlighter”, „Children of Morta”, „The Invincible”, „The Thaumaturge”, „Indika” i „Creatures of Ava”.

„Death Howl” to gra typu deck-builder. Jej bohaterką jest pogrążona w żałobie matka, która w inspirowanym epoką kamienia łupanego nordyckim królestwie walczy z różnego rodzaju przeciwnikami próbując desperacko zjednoczyć się ze zmarłym synem. Produkcja gry wspierana jest przez Duński Instytut Filmowy i program The Games Scheme.

- Utrata ukochanej osoby jest uniwersalnym cierpieniem i nieuniknioną częścią ludzkiego doświadczenia. Stąd wierzymy, że nasza narracja zdolna jest rezonować z graczami wszelkiego rodzaju - komentuje Malte Burup, reżyser, artysta i scenarzysta Death Howl w The Outer Zone. Studio liczy trzy osoby. Ma siedzibę w Kopenhadze.