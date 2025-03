Jakie są plany Vercomu?

Po sesji 21 marca akcje Vercomu dołączą do indeksu mWIG40, awansując z sWIG80. Vercom specjalizuje się w dostarczaniu globalnych usług komunikacji w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa). W całym 2024 r. skorygowana EBITDA grupy zwiększyła się o 30 proc. rok do roku do 110 mln zł, a zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wzrósł o 34 proc. do 77 mln zł. Vercom zrealizował cele programu motywacyjnego z dużą nadwyżką względem prognoz z IPO.

Zarząd podkreśla, że dzięki wysokim przepływom pieniężnym spółka osiągnęła dodatnią pozycję gotówkową, dzięki czemu może dalej przejmować.

- Udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie łączyć wzrost organiczny z przejęciami. Zakładamy, że będziemy mogli wydać nawet 1 mld zł na akwizycje w oparciu o środki własne oraz finansowanie dłużne, co powinno pozwolić na pozyskanie przynajmniej 70 mln zł EBITDA do 2028 r. Pierwszą akwizycję chcielibyśmy przeprowadzić jeszcze w tym roku – zapowiedział podczas prezentacji wyników za 2024 r. Łukasz Szałaśnik, dyrektor finansowy Vercomu.

Spółka dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W 2024 r. wypłaciła 35 mln zł, czyli 1,6 zł na akcję. Polityka dywidendowa zakłada wypłatę dla akcjonariuszy w wysokości nie niższej niż 50 proc. skonsolidowanego zysku netto. Połowa zeszłorocznego zysku (77 mln zł) to kwota 38,5 mln zł, co oznacza ponad 1,7 zł na akcje.