Notowania Vercomu poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Spółka zadebiutowała na GPW wiosną 2021 r., sprzedając akcje w IPO po cenie wynoszącej 45 zł. Od tego czasu podrożały o 157 proc. We wtorek po południu kurs rośnie o 2 proc. do 115,5 zł. Motorem wzrostu notowań są poprawiające się wyniki i szybko rosnący biznes.

Reklama

Czytaj więcej Technologie Vercom i cyber_Folks nie rozczarowały Technologiczne spółki miały udany trzeci kwartał. Końcówka roku i 2025 r. też zapowiadają się dobrze.

Jakie wyniki ma Vercom?

Vercom specjalizuje się w dostarczaniu globalnych usług komunikacji w modelu SaaS. W samym IV kwartale przychody grupy wyniosły 130,6 mln zł, rosnąc 35 proc. rok do roku i przebijając średnią prognozę analityków o 3 proc. EBITDA i zysk operacyjny były zbliżone do prognoz i lepsze rok do roku odpowiednio o 29 proc. i 36 proc. Natomiast zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej był niższy o 26 proc. niż w IV kwartale 2023 r., ale i tak przebił prognozy rynkowe o 7 proc., wynosząc 22,4 mln zł.

W całym 2024 r. skorygowana EBITDA grupy zwiększyła się o 30 proc. rok do roku do 110 mln zł, a zysk netto skorygowany o zdarzenia jednorazowe wzrósł o 34 proc. do 77 mln zł.

Vercom zrealizował cele programu motywacyjnego z dużą nadwyżką względem prognoz z IPO. Skorygowana EBITDA za 2024 r. wyniosła o 35 mln zł więcej (wspomniane już 110 mln zł) niż założone w planie motywacyjnym 75 mln zł. Kurs akcji wzrósł mocniej niż zakładane 90 zł.