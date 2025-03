Vercom mierzy coraz wyżej

O prawie 2 proc., do 115,5 zł, drożały we wtorek akcje Vercomu. Kurs porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Jest o 157 proc. wyżej od ceny z IPO z 2021 r. (45 zł). W stosunku do ceny docelowej z najnowszych raportów analitycznych notowania mają jeszcze 20-proc. przestrzeń do zwyżki. Gdyby rzeczywiście tyle urosły, oznaczałoby to kapitalizację przekraczającą 3,1 mld zł. Na tyle wyceniane są teraz takie spółki jak Newag czy JSW. Po sesji 21 marca akcje Vercomu dołączą do indeksu mWIG40, awansując z sWIG80.