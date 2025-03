GPW podała już oficjalne informacje dotyczące rocznej rewizji indeksów. Zmiany będą takie, jak informował „Parkiet” dwa tygodnie temu. Do WIG20 awansują Żabka oraz CCC, a indeks opuszczą JSW i Cyfrowy Polsat. Z kolei udział PKO BP zostanie ograniczony do 15 proc.

Kurs CCC podczas piątkowej sesji spada o 0,3 proc. do 177,8 zł. Oznacza to kapitalizację rzędu 12 mld zł. Z kolei notowania Żabki idą w górę o prawie 1 proc. do 22,7 zł. Wycena handlowej spółki (jesienią 2024 r. zadebiutowała na GPW) wynosi 22,5 mld zł.

Po awansie obu spółek do WIG20, w tym indeksie będzie aż sześciu reprezentantów branży handlowej. Obecnie są to: Allegro, Dino, LPP i Pepco.

Jakie będą zmiany w indeksach?

Do sporych zmian dojdzie też w mWIG40 oraz sWIG80. Do mWIG40 wejdą: Cyfrowy Polsat, JSW, Lubawa, Newag, PEP i Vercom. Z kolei spółki opuszczające indeks to: Arcitc, BNP Paribas, Bogdanka, CCC, Ryvu i Żabka.