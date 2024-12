Akcje 11 bit studios rozpoczęły środową sesję od mocnej przeceny. Rano taniały nawet o 20 proc. Obecnie kosztują 222 zł, co oznacza 14-proc. spadek. Wyprzedaży towarzyszy duży obrót, jego wartość sięgnęła 30 mln zł.

11 bit studio podało, że rozpoczęło „dogłębną analizę sytuacji na jednym z projektów growych”, co może skutkować potrzebą dokonania odpisu na niezakończone prace rozwojowe, których wartość bilansowa na dzień 30 września 2024 r. wynosiła 48,4 mln zł.

Analitycy o 11 bit studios

Szczegółów nie ujawniono. Jednak eksperci zgodnie twierdzą, że chodzi o „P8”. To duża gra, która miała zdeterminować wyniki studia w kolejnych latach.

- Naszym zdaniem wspomniane w porannym komunikacie informację dotyczą "P8". Przy okazji poprzednich konferencji inwestorskich, zarząd wskazywał, że turbulencje, przez które przechodził projekt w 2022 r. są za nimi, a prace nad grą przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w 1H'24 podtrzymywano premierę tego projektu w 2025 r. i start kampanii marketingowej pod koniec 2024 r. – komentuje Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM. Dodaje, że w 2H'24 oczekiwania co do debiutu "P8" przesunęły się na 2026 r. (m.in. w efekcie opóźnień "FP2" i "The Alters").