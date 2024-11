Na rynek trafiły raporty za III kwartał spółki cyber_Folks (dawne R22) oraz Vercomu (wiodącym akcjonariuszem jest cyber_Folks). Podczas czwartkowej sesji na ich akcjach dominuje podaż. Vercom tanieje o niespełna 1 proc., a cyber_Folks o ponad 3 proc. Trudno jednak uzasadniać to wynikami, ponieważ te są całkiem dobre. Najwyraźniej część inwestorów zdecydowała się na realizację zysków (notowania obu spółek poruszają się w długoterminowym trendzie wzrostowym).

Reklama

Jakie wyniki ma cyber_Folks?

cyber_Folks zanotował w trzecim kwartale 2024 roku 44,9 mln zł EBITDA i 32,3 mln zł zysku operacyjnego. Rok do roku to wzrost odpowiednio o 27 proc. oraz o 19 proc. EBITDA o kilka procent przebiła średnie oczekiwania analityków, a wynik operacyjny jest zbliżony do konsensusu. Mocną, aż 54-proc., dynamikę zanotowały przychody, które wyniosły 185 mln zł. O ponad 9 proc. przebiły oczekiwania rynkowe. Jeszcze większą różnicę in plus widać na poziomie zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok do roku wzrósł o ponad 500 proc. do 62,3 mln zł, podczas gdy rynek średnio oczekiwał 51,7 mln zł (różnica rzędu 20 proc.).

Kurs akcji porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Na koniec III kwartału 2024 r. był 53 proc. wyżej niż na początku 2024 r. Akcjonariusze są też beneficjentem dywidendy. Walne zgromadzenie 27 maja 2024 r. zdecydowało o podziale zysku za 2023 r.: 21,3 mln zł trafiło na dywidendę, a 6,8 mln zł na kapitał zapasowy. Akcjonariusze uchwalili też skup akcji własnych o wartości 6,8 mln zł. Został zrealizowany w lipcu.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Rekordowe wyceny spółek miłym akcentem hossy w Warszawie Wraz z zaawansowaniem rynku byka na krajowym parkiecie przybywa spółek osiągających rekordowe wyceny na giełdzie. Czy mają potencjał do kontynuacji trendu wzrostowego?

Jakie wyniki ma Vercom?

Również akcjonariusze Vercomu mają powody do zadowolenia. Notowania obecnie oscylują w okolicach 120 zł. I choć w tym roku kurs zanotował spadkową korektę, a obecnie porusza się w trendzie bocznym, to od czasu IPO w maju 2021 r. akcje podrożały o 167 proc. (cena w IPO wynosiła 45 zł).