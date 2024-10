Aż o 40 proc. do 0,74 zł drożeją dziś akcje Vivid Games, kontynuując odbicie obserwowane od kilku dni. Impulsem do niego stała się informacja o nowym inwestorze. Właśnie okazało się, że jeszcze zwiększył zaangażowanie kapitałowe. Nabył dodatkowy pakiet od Aleksandry i Remigiusza Kościelnych, co oznacza, że po rejestracji ostatniej emisji jego udział w kapitale wynosił będzie 49 proc.

Co napisał w liście prezes spółki Vivid?

Piotr Gamracy, szef Vivid Games napisał list, w którym podkreśla, że decyzja nowego inwestora stanowi wyraz ogromnego zaufania do strategii, wizji oraz zespołu.

„Chciałbym w tym miejscu podziękować za wieloletnią współpracę Remigiuszowi, który zbudował solidne fundamenty naszej firmy, prowadząc ją od fazy startupu i da podwaliny do obecnego etapu rozwoju. Jego decyzja o sprzedaży udziałów jest naturalnym krokiem w kierunku nowych wyzwań zawodowych i osobistych” czytamy w liście. Prezes zapewnia, że Vivid będzie kontynuować realizację dotychczasowych planów.

„Jesteśmy pewni, że współpraca z nowym, jeszcze bardziej zaangażowanym udziałowcem pozwoli nam osiągnąć kolejne sukcesy i umocni naszą pozycję na rynku” – czytamy w liście.