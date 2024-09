Jakie są plusy a jakie minusy gry „Frostpunk 2”?

Recenzenci chwalą „Frostpunka 2” za to, że robi dokładnie to, co powinien robić sequel: wyróżnia się pod każdym względem, w jaki radziła sobie oryginalna gra, jednocześnie zwiększając skalę i dodając jeszcze więcej. Pochwały zbiera też połączenie narracji z mechaniką rozgrywki oraz ciekawa i wciągająca fabuła. Natomiast wśród negatywów pojawiają się oceny, że gra potrafi być bardzo skomplikowana oraz że pojawiają się drobne błędy.

Spółka rozesłała ponad 3 tys. kopii recenzenckich, czyli kilka razy więcej niż w przypadku „Frostpunka”. Zarząd studia podkreśla, że zainteresowanie ze strony mediów było jeszcze większe. Przedsprzedaż „Frostpunka 2” ruszyła w kwietniu (dla „Frostpunka” pre-orderów nie było).

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze przedsprzedaży. Idziemy zgodnie z planem choć poprzeczkę zawiesiliśmy sobie wysoko. Sprzedaż pre-orderów, wolumenowo, można już mierzyć w sześciocyfrowej liczbie – mówił kilka dni temu na łamach „Parkietu” szef 11 bit studios, Przemysław Marszał.

KOMENTARZ

Krzysztof Tkocz, analityk DM BDM

Uważam, że nerwowość inwestorów to składowa kilku czynników i jest naturalna przed zbliżającą się ważną premierą. Jedną z przyczyn może być realizacja zysków przed premierą. Możliwe, że część inwestorów oczekiwała więcej od ocen recenzentów, licząc że wyższy score jeszcze bardziej zwiększy zasięgi FP2. Część prawdopodobnie obawia się ocen graczy, analizując ułamek negatywnych uwag z różnych portali/ forów i dopisując do tego negatywne teorie. Inni patrząc na premierę FINAL FANTASY XVI, mogą obawiać, się, że mimo pierwszego miejsca w rankingu global top sellers, gra nie spełni oczekiwań co do peaku sprzedaży. Osobiście pozytywnie odebrałem oceny recenzentów, zadowalająca jest również przedsprzedaż, która wg Gamalytic sięga ok. 177 tys. kopii, a FP2 utrzymuje trzecie miejsce (wyłączając gry F2P i Steam Deck) na liście najlepiej sprzedających się gier na 2 dni przed premierą i najmocniejszym marketingiem.