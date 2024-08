11 bit studios pokazuje wyniki. Rosną przychody z gier

Rosnące przychody nie wystarczyły jednak, żeby pokryć wyższe o 49% r/r koszty operacyjne spółki, których istotną część stanowiły wydatki związane z przygotowaniami do tegorocznych premier gier własnych, czyli "Frostpunka 2" i "The Alters". Spółka zwraca uwagę, że istotny wpływ na poziom straty netto 11 bit studios w I półroczu 2024 roku miały zysk wykazany za ten okres przez przez Fool's Theory, czyli podmiot stowarzyszony.

"Jesteśmy przekonani, że wyniki finansowe kolejnych okresów będą daleko lepsze, a lata 2024-2026 będą rekordowe w historii spółki" - zapowiedział prezes.

Podstawą do takich założeń jest oczekiwana, wysoka sprzedaż gier wymienionych powyżej, czyli "Frostpunka 2" i "The Alters" wspierana przez sprzedaż tytułów z wydawnictwa oraz w późniejszym okresie przez "Projekt 8" (nazwa kodowa). "Frostpunk 2" w wersji na komputery PC zadebiutuje 20 września 2024 roku. Premiera "The Alters" w wersji na komputery PC oraz konsole Xbox Series X/S oraz PS5 planowana jest kilka tygodni później, wymieniono dalej.

"Dokładną datę ujawnimy w pierwszej połowie września" - powiedział Marszał.

Przypomniał, że zarówno "Frostpunk 2", jak i "The Alters", zgodnie z podpisaną w zeszłym roku umową z Microsoft Corporation, już w dniach swoich premier będą dostępne w usłudze Game Pass.

11 bit studios działa na rynku gier od 2010 roku. Jest producentem multiplatformowych gier komputerowych. Spółka ma na koncie takie tytuły, jak: "Anomaly", "This War of Mine" i "Frostpunk". Prowadzi też program wydawniczy 11 bit publishing, w ramach którego wydała m.in. "Moonlighter" i "Children of Morta". Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w 2015 r.