Brytyjczycy od A1 weszli w polskie światłowody. Co planują?

Arcus Infrastructure Partners, czyli londyńska grupa funduszy private equity inwestująca w biznesy infrastrukturalne, poinformowała dziś, że kupiła większościowy pakiet udziałów warszawskiej spółki FixMap. Nie ujawniła za ile, ale biorąc pod uwagę skalę przejmowanego biznesu, to jedna z większych transakcji na rozdrobnionym rynku dostępu do internetu w naszym kraju.

Oficjalnie: założyciel FixMap zostaje

O tym, że do transakcji dojdzie, pisaliśmy jako pierwsi miesiąc temu. Dziś brytyjska grupa zarządzająca aktywami o wartości 23 mld euro potwierdziła nasze nieoficjalne informacje, że Piotr Muszyński, założyciel FixMap, pozostanie jej mniejszościowym udziałowcem. Biznesmen, a wcześniej wieloletni wiceprezes Orange Polska odpowiedzialny za infrastrukturę, zachowa też stanowisko prezesa FixMap.

„To szóste przejęcie dla trzeciego funduszu Arcusa, AEIF3 i trzecia bezpośrednia inwestycja w segment FTTT (ang. fiber to the home – światłowód do domu – red.) po Swiss4net i E-Fiber przeprowadzonych przez jego drugi fundusz” – podano.

Przejęli sieci i 100 tys. abonentów

Piotr Muszyński założył FixMap w 2018 r. Jego firma, posiłkując się finansowaniem dłużnym (emitowała obligacje i wzięła kredyt), przejęła od tamtej pory ponad 20 małych firm telekomunikacyjnych. Najczęściej byli to dostawcy dostępu do internetu z własną, lokalną infrastrukturą. Jak podał Arcus, grupa FixMap w sierpniu miała zasięg około 270 tys. gospodarstw domowych i obsługuje około 100 tys. gospodarstw domowych. Tworzący ją operatorzy świadczą zarówno usługi detaliczne, jak i hurtowe.