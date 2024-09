Notowania Shopera podczas czwartkowej sesji oscylują w okolicach środowego zamknięcia. Spółka opublikowała wyniki za II kwartał, które były zgodne z wcześniejszymi szacunkami. Grupa miała 9,2 mln zł skorygowanego zysku netto (+29 proc.), a skorygowana EBITDA wyniosła 15,8 mln zł (+32 proc.). Z kolei przychody sięgnęły 46,1 mln zł, rosnąc rok do roku o 27 proc., a zysk netto poszedł w górę do 10,6 mln zł z 7,2 mln zł.

W ujęciu narastającym przychody w I półroczu wyniosły 90,3 mln zł wobec 71,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny urósł do 20,5 mln zł z 14 mln zł. Rentowność operacyjna poszła w górę o 3 pkt proc. do 23 proc., a na poziomie netto o 1 pkt proc. do 17 proc.

Jak szybko rośnie Shoper?

Wartość sprzedaży w sklepach internetowych Shopera wyniosła w drugim kwartale 2,6 mld zł (GMV), a powiększona o inne kanały sprzedaży sięgnęła 3,5 mld zł (GMV Omnichannel). Oznacza to, że oba wskaźniki poprawiły się odpowiednio o 35 i 61 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2023 r.

- Pamiętajmy, że drugi kwartał dla e-commerce jest zwykle najsłabszy w ciągu roku, a mimo to mamy świetne wyniki. Bardzo dobrze sprzedają się też nasze usługi dodane. Mamy bardzo wysoką dynamikę przychodów i EBITDA. Jesteśmy nastawieni bardzo optymistycznie do III i IV kwartału. 2024 r. to będzie kolejny rekordowy, pod każdym względem, rok dla Shopera - powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Marcin Kuśmierz.

Dyrektor finansowy spółki Piotr Biczysko zwraca uwagę na wysoką dynamikę Shopera pod względem GMC omnichannel. Jest ona ponad pięciokrotnie wyższa w porównaniu z rynkiem.